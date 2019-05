Italian Tech Week: il futuro è già qui. Torino dal 24 al 30 giugno

Nella promessa degli organizzatori sarà come un’invasione pacifica e aperta a tutti, cittadini, ricercatori, mondo dell’impresa e della scienza, immaginata concretizzare a Torino quell’”ecosistema” di conoscenze e saperi condivisi utili a favorire la nascita di esperienze innovative, apprezzabili da tutti.

Concretamente: Dal 24 al 30 giugno 40 eventi in oltre 20 luoghi diversi (ma l’elenco è in continuo aggiornamento), oltre 50 organizzazioni e aziende nazionali e internazionali che hanno aderito, 100 testimonial in una settimana. Le iniziative in programma saranno tutte gratuite, includeranno convegni, workshop, incontri con imprenditori innovativi, confronti con investitori, esposizione di tecnologie avanzate, seminari con studenti.

Chi lo promuove: i più importanti attori sociali del territorio (camera di Commercio, Club degli Investitori, Compagnia di san paolo e Fondazione CRT, OGR, Fondazione Links, Politecnico, Università, SEI (School of Entrepreneurship and Innovation), Unione Industriale, con il Patrocinio di Città, Regione e del MISE.

Info https://italiantechweek.org/