Starbene e Mypersonaltrainer (Mondadori) presentano Milano Wellness Weekend

Starbene e Mypersonaltrainer, dal 31 maggio al 2 giugno, lanciano la prima edizione di Milano Wellness Weekend, l’evento di tre giornate ricche di consulenze mediche gratuite, incontri con ospiti d’eccezione e training di yoga, all’insegna del benessere a 360° per tutta la famiglia.

Questo progetto nasce dal successo delle iniziative dedicate al wellness organizzate da Starbene a Milano e Salerno, con oltre 4mila visitatori, che quest’anno, si arricchisce, della collaborazione di Mypersonaltrainer.

L’iniziativa, spiega un comunicato, patrocinata dal Comune di Milano e aperta al pubblico, avrà luogo presso gli spazi di Fondazione Riccardo Catella, ente che dal 2007 promuove la cultura della sostenibilità nello sviluppo urbano attraverso progetti che valorizzano gli spazi pubblici e le aree verdi.

La filosofia del vivere sano e del prendersi cura di sé come stile di vita sarà il filo conduttore dell’evento, in linea con la mission che i due brand del Gruppo Mondadori portano avanti ogni giorno, raggiungendo un’audience complessiva di 13 milioni di utenti.

L’evento si svolgerà in collborazione con: Gruppo Ospedaliero San Donato, Perfetti Van Melle, Scholl, Ente Nazionale Croato per il turismo, Incarose, Citrus l’Orto Italiano, Compagnia Italiana Sali, Deisa Ebano, YogaEssential, Voden, Ad Pharm, Orthesys e Tatadok.

Qui sotto il programma nel dettaglio.

Con attività dalle ore 14 alle ore 19 il venerdì, e dalle ore 10 alle ore 19 il sabato e la domenica il programma si suddividerà in:

Consulenze mediche gratuite: sarà possibile prenotare gratuitamente sul sito di Starbene e di Mypersonaltrainer il proprio appuntamento con un medico del Gruppo Ospedaliero San Donato, primo gruppo ospedaliero italiano che vanta 18 ospedali in Italia, fra Lombardia e Emilia Romagna. A disposizione del pubblico un nutrizionista, un dermatologo, un gastroenterologo, un ginecologo, un cardiologo e un neurologo.

Talk: appuntamenti condotti dagli esperti dei team dei due brand e dedicati all’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita, con ospiti speciali come Paolo Veronesi, direttore della divisione di Senologia chirurgica allo IEO Istituto Europeo di Oncologia; Johanna Maggy, insegnante di pilates e coach olistica; Mara Navarria, campionessa mondiale di spada, insieme ad Alessandro Vergendo, facilitatore in risorse umane; Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica; Nicola Sorrentino, specialista in scienza dell’alimentazione e dietetica; Terenzio Traisci, psicologo del buonumore; Pier Mario Biava, medico e ricercatore dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Multimedica; Anna Seddone, ideatrice del metodo Full-Breathing, istruttrice Apnea Academy ed ex nazionale di apnea e Joanna Hakimova, fondatrice Natural BioLifting, biologa, specialista di bioestetica e cure naturali.

Benessere: un percorso esperienziale associato ai cinque sensi. Sì parte dall’udito con un mindfulness corner, dove provare esercizi associati all’ascolto di brani musicali dagli effetti distensivi e rilassanti e lezioni di meditazione guidate; alla vista è dedicato un esame del fondo oculare e al gusto un’experience sensoriale; per il tatto sarà possibile effettuare un test di idratazione della pelle e ricevere consigli di bellezza per la cute; infine per l’olfatto, attraverso un percorso fito-aromatico, verrà dimostrato come le proprietà anti-infiammatorie degli oli essenziali possono offrire un valido ristoro in casi di allergie.

Fitness e prevenzione: allenamenti funzionali al benessere di tutta la sfera sensoriale, come lezioni di Hatha Flow, yoga dinamico che migliora il tono dell’umore, in collaborazione con YogaEssential Milano e Martina Sergi yoga teacher, saranno accompagnati da un angolo prevenzione dove verrà offerta la possibilità di effettuare analisi posturali e analisi biometriche di peso, pressione, percentuale della massa grassa e magra e frequenza cardiaca

Area Kids: attività e laboratori dedicati ai più piccoli e un angolo nutrizione in collaborazione con il Gruppo Ospedaliero San Donato.

Per l’iniziativa Milano Wellness Weekend è stata realizzata una campagna pubblicitaria, ideata da Wavemaker Content (il team WM che si occupa di ideazione, creazione e gestione di content cross-channel) articolata su più mezzi: quotidiani; magazine del Gruppo Mondadori; radio, con spot sulle emittenti Radio Italia, R10 e Radio Monte Carlo; e social, in particolare su Facebook; iDD Magazine, il circuito Dooh (Digital Out of home), che unisce l’advertising ai contenuti editoriali delle testate lifestyle di Mondadori.