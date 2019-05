Tre tappe per la seconda edizione di Focus Live. Si inizia a Genova, poi Trento e Milano

Come sarà il mondo tra 10 anni? ‘Come vogliamo vivere nel 2029’? È questo il tema scelto per la seconda edizione di Focus Live, il festival della divulgazione scientifica organizzato dal magazine Mondadori diretto da Raffaele Leone. Quest’anno, oltre alla tappa a Milano, dove sarà dal 21 al 24 novembre al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, il festival aggiunge altre due città: Genova, con una serie di incontri l’1 e il 2 giugno al Porto Antico, e Trento, dove sarà il 18, 19 e 20 ottobre a al MUSE, Museo delle Scienze.

Tra esperienze interattive, istallazioni, ospiti e laboratori, in tutte le tappe si discuterà di ambiente, clima, ecosistemi, ma anche di genetica, intelligenza artificiale, migrazione, viaggi nello spazio, robot. Tra le proposte, segnala una nota stampa, anche la possibilità di “passeggiare” su Marte con visori 3D in assenza di gravità, fare un “viaggio in un buco nero” con l’astronauta Umberto Guidoni, assistere a un divertente “processo” all’homo sapiens, ma anche “giocare” con la genetica per capire quanto abbiamo in comune con lo scimpanzé e con le piante che ci circondano.

Focus Live è realizzato con il Patrocino di Agenzia spaziale Italiana ASI, Agenziale Spaziale Europea ESA, Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, Istituto Italiano di Tecnologia IIT, Enea, Inaf, Mars Planet

Main partner dell’iniziativa sono abmedica, Essilor e Ibm; partner l’Università Telematica Pegaso; supporter Costa Crociere. Lega del Filo d’Oro è charity partner.

Media Partner sono Focus tv e meteo.it, mentre Radio Monte Carlo è la radio ufficiale.

La tappa di Genova, ricorda in conclusione la nota, è realizzata in collaborazione con Porto Antico di Genova, La città dei bambini e dei ragazzi e l’Associazione Festival della Scienza.