Citynews vara MessinaToday.it e ReggioToday.it. Le testate locali del gruppo diventano cinquanta

Il Gruppo Editoriale Citynews continua a crescere: da oggi, con MessinaToday.it e ReggioToday.it, sono 50 le testate di prossimità del Gruppo, che si aggiungono all’edizione nazionale Today.it, a quella internazionale EuropaToday.it e a quella tematica AgriFoodToday.it.

Dopo essersi posizionato stabilmente al primo posto della classifica comScore, aver introdotto 40 nuovi Content Editors a supporto di tutte le redazioni del Gruppo e avviato il nuovo progetto di Vertical Content, Citynews, spiega un comunicato, prosegue la sua strategia di sviluppo attraverso l’apertura di nuove edizioni.

ReggioToday.it è la prima del Gruppo in Calabria, mentre MessinaToday.it, dopo PalermoToday.it, CataniaToday.it e AgrigentoNotizie.it, è il quarto quotidiano di prossimità in Sicilia.

Una media di 1.300 contenuti di prossimità al giorno, quasi 40 mila al mese di cui 1.700 videonotizie prodotte dai 23 videomaker Citynews presenti in altrettante città italiane. Queste cifre esprimono in maniera sintetica ed efficace la dimensione e la pervasività raggiunte dal Gruppo Editoriale negli ultimi anni. Aspetti quantitativi ai quali vanno aggiunte le caratteristiche qualitative che garantiscono l’unicità di Citynews: la presenza fisica, con redazioni, giornalisti, collaboratori e freelance, nei 50 territori che quotidianamente vengono raccontati, l’autorevolezza editoriale che deriva dallo scrupoloso controllo delle fonti e dalla rapida verificabilità dell’informazione da parte di lettori e stakeholders, senza dimenticare la natura e la fruizione esclusivamente digitale che comporta una costante innovazione tecnologica per tutto il Gruppo.

“Da oggi, con il lancio di queste due nuove edizioni, andremo a presidiare un’area complessa e nevralgica del territorio italiano come quella dello Stretto di Sicilia. ReggioToday.it è la nostra prima testata in Calabria, che era fino a ieri una delle pochissime regioni italiane in cui non eravamo ancora presenti. MessinaToday.it ci consente di coprire il territorio della terza città più grande dell’isola, andando così a completare la copertura editoriale delle aree più popolose della Sicilia”, afferma Luca Lani, CEO di Citynews. “Era necessario, a nostro avviso, aprire contemporaneamente entrambe le edizioni in quanto le due città, e i relativi territori, sono estremamente connessi. Per raccontare al meglio cosa succede a Messina è necessario sapere cosa accade a Reggio Calabria e viceversa. Questa doppia presenza – continua Lani – sarà altrettanto indispensabile per la raccolta pubblicitaria, perché ci permetterà di soddisfare in maniera efficace e completa le esigenze dei nostri futuri partner commerciali presenti nell’area, che in molti casi hanno necessità di comunicare su entrambe le sponde dello Stretto”.

Le due redazioni saranno guidate da Graziella Lombardo, giornalista siciliana con un’esperienza trentennale nel settore, che commenta con entusiasmo il suo ingresso in Citynews: “Vivo a Messina e ho lottato per rimanerci. Amo lo Stretto e raccontare quello che accade in quest’area così importante e strategica nel cuore del Mediterraneo, mi sembra una fortuna e un privilegio. Ed è quello che potrò continuare a fare come responsabile delle redazioni di MessinaToday e di ReggioToday”.

Al suo fianco, in questa nuova avventura, un team di grande esperienza: Antonio Caffo si occuperà di Cronaca, Letizia Barbera, “signora” della Nera e della Giudiziaria, Adriana Sapone, una delle prime donne fotoreporter del Sud Italia. Non mancano i giovanissimi come Tatiana Muraca e Isabella Molonia, che si occuperanno dei Canali Eventi delle due testate, e Paolo Messina che seguirà lo Sport dello Stretto.

La direzione di entrambe le testate è assegnata ad Andrea Perniciaro, in Citynews dal 2011 e, ad oggi, Direttore Responsabile di tutte le edizioni siciliane.