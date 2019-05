Il sito mobile Hoepli.it vince il Netcomm E-Commerce Award per la categoria Editoria

Hoepli.it vara la versione 4.0 del sito Mobile e si aggiudica il primo posto del prestigioso Netcomm E-Commerce Award per la sezione Editoria. Questo premio nasce dall’iniziativa Netcomm che individua le migliori realtà italiane di E-Commerce che si sono sapute distinguere per livello di innovazione del modello di business, grado di evoluzione tecnologica ed efficacia della relazione con il cliente.

La Grande Libreria Online, conta 1.000.000 di utenti iscritti e oltre 15 milioni di pagine visualizzate ogni anno, e inizia l’attività E-Commerce nel 2005. Oggi la nuova versione mobile, segnala un comunicato stampa, permette al cliente di cercare i propri libri tra gli oltre 2.000.000 di titoli, grazie alla nuova ricerca semplice e con filtri intuitivi che permettono all’utente di ordinare facilmente i libri desiderati utilizzando tutti gli strumenti di pagamento e di ricevere l’ordine express in 24 ore.



L’M-Commerce Hoepli.it, alla sua quarta versione, nasce dall’esperienza della Libreria Internazionale Hoepli di Milano, fondata nel 1870 e da 14 anni di presenza online.

La Libreria “fisica” nel cuore di Milano, è una delle più grandi d’Europa e offre oltre 200.000 libri in uno spazio espositivo di cinque piani, coadiuvati dal lavoro di ben 40 librai specializzati. Hoepli è anche Casa Editrice con un’attività sviluppata nell’ambito tecnico e scientifico e che oggi si conferma leader di settore nell’area di economia, scienza, lingue, business ed informatica.

Per l’M-Commerce 4.0 la User Experience è stata aggiornata per garantire a tutti gli utenti un servizio efficiente migliorando così l’esperienza d’acquisto, anche grazie al rinnovato e moderno design. I feedback positivi della nuova versione online non si sono fatti attendere: delle 50.000 visualizzazioni al giorno, circa 20.000 provengono da mobile, registrando un aumento del tasso di conversione di oltre il 30%.

“L’esperienza degli ultimi anni e un lavoro di oltre 6 mesi sul Mobile hanno ripagato tutto il Team che ha lavorato con grande impegno, focalizzando l’attenzione sull’esperienza del cliente e quindi sulla conversione delle visite in vendite”, Commenta Matteo Ulrico Hoepli, Vicepresidente Esecutivo di Hoepli S.p.A. “Il nostro impegno ogni mattina è contro concorrenti del calibro di Amazon, il più grande al mondo, quindi siamo sempre sotto pressione e siamo felici di essere riconosciuti per la qualità del nostro servizio. Questo ci impone di essere sempre al Top dell‘innovazione tecnologica: alla Hoepli dal 1870 si pensa sempre al futuro!»

Il progetto di UX e re-design è stato curato da Boraso, agenzia full service di Conversion Marketing. Elemento fondamentale del concept è stata la scelta del font: l’Avantgarde. Un carattere tipografico estremamente moderno nel look, lineare, adattabile e leggibile; la scelta ideale per trasmettere la grande storia di Hoepli e lo spirito innovatore dell’editore, uno dei primi a puntare all’online.

Hoepli.it coniuga alla perfezione le esigenze di branding a quelle di conversione. La progettazione e lo sviluppo front-end sono stati appositamente studiati e curati dal punto di vista delle micro interazioni dell’utente finale mantenendo invariate le funzionalità e l’architettura dell’informazione. Grazie a un sistema di navigazione intuitivo, il Cliente può reperire tutte le informazioni sui libri a catalogo e aggiungerli facilmente al proprio carrello grazie alla CTA sempre visibile nella parte bassa dello schermo.

Boraso vede il nuovo M-Commerce come il perfetto trampolino di lancio per il re-design della versione Desktop in ottica responsive con l’obiettivo di offrire una seamless e omnichannel experience a tutti i Clienti della libreria.

«Sono enormemente soddisfatto di questo importante premio e della partnership instaurata con Hoepli, una realtà così significativa nel mondo del libro, partnership sul Conversion Marketing che ha l’obiettivo concreto di incrementare le vendite a profitto”, afferma Massimo Boraso, Founder & Ceo di Boraso. “Grazie allo sviluppo della nuova versione dell’M-Commerce siamo riusciti a massimizzare le conversioni, registrando un aumento di oltre il 30% e portando all’incremento dei fatturati per oltre il 20%. Si tratta di un risultato incredibile, ma c’è ancora tanto da fare perché le potenzialità di crescita per Hoepli sono molto alte. Siamo al lavoro a 360° con il cliente perché di certo non ci accontentiamo mai!».