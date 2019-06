La quinta edizione del MIA, il Mercato Internazionale Audiovisivo, la cui direzione editoriale è affidata a Lucia Milazzotto, si terrà dal 16 al 20 ottobre 2019. Quattro giornate dedicate alle principali attività di pitching, showcase, panel e screening, inserite all’interno delle tre location nei palazzi di Roma antica: Palazzo Barberini, Cinema Barberini; Cinema Quattro Fontane.

Il MIA, ricorda una nota stampa, è luogo di incontro per eccellenze dell’industria audiovisiva e operatori del settore, ma anche ‘think tank’ dove discutere e captare tendenze, modelli e opportunità per la filiera dell’audiovisivo.

Il progetto è finanziato da Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Ice, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Lazio, e dal programma Media. Tra i partner la Fondazione Cinema per Roma e il Fondo Eurimages del Consiglio d’Europa.

Oltre 125 le proiezioni di mercato dei film dell’autunno in corso e quattro vetrine di anticipazioni esclusive dedicate ai film, alle serie televisive e ai documentari dei prossimi anni: What’s Next Italy, C EU Soon, Greenlit e Italians Doc it Better. Tutte le informazioni relative al programma e agli ospiti della quinta edizione sono disponibili sul sito ufficiale.

Ogni anno il MIA, conclude la nota, presenta circa 50 progetti di film, serie e doc da tutto il mondo (per un totale di 200 in quattro edizioni) di cui il 50% viene pienamente realizzato. Al pari delle precedenti, anche per la quinta edizione è atteso un vasto programma in continuo aggiornamento, con tre sessioni di presentazione pubblica e di incontri B2B guidati e coordinati da una squadra interna, con la consulenza di un coach americano. Alle attività di coproduzione e pitching forum si aggiungeranno poi operazioni di networking guidato e gratuito, focus su Paesi europei e internazionali e conferenze/dibattiti sull’industria.