Generali Italia si è aggiudicata il riconoscimento Eccellenza dell’Anno Insurance per la Comunicazione per “aver saputo presentare con un approccio innovativo ed esperienziale il piano strategico della Compagnia per il prossimo triennio, garantendo che i contenuti ottenessero un’ampia e capillare evidenza sui principali organi di stampa e posizionando Generali come “Partner di Vita” nei momenti rilevanti della vita delle persone”.

Per Generali Italia, Partner di Vita significa essere al fianco delle persone in tutti i momenti rilevanti: famiglia, benessere, lavoro e mobilità.

L’ambizione di Generali Italia espressa nella nuova strategia è quella di offrire la miglior customer experience attraverso tutti i canali di relazione, prevenzione e protezione con più servizi e tecnologia, e di essere l’assicuratore di riferimento per ecosistemi connessi per lo sviluppo di nuovi servizi su mobilità, casa, imprese e salute.

Il 5 Marzo con un evento tenutosi all’Innovation Park di Mogliano Veneto, polo dell’Innovazione di Generali Italia, è stata presentata la nuova strategia 2021 ai dipendenti, partner, media e istituzioni. La giornata si è aperta con la visita del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria.

Lucia Sciacca, direttore comunicazione e social responsibility di Generali Italia, spiega: “Abbiamo voluto comunicare il nostro piano strategico in un modo coinvolgente: abbiamo trasformato l’Innovation Park di Mogliano Veneto per fare vivere l’esperienza delle nostre soluzioni e coinvolto più di 60 colleghi che hanno raccontato come sta cambiando il nostro modo di fare assicurazione, per essere partner di vita delle persone e delle comunità”.