Il suo nuovo trimestrale Thalasso & Spa segna il debutto come editore di Rs Planner nel mondo dei periodici. Mare, Spa, bellezza e resort da sogno gli ingredienti del trimestrale, che sarà affiancato da un portale online costantemente aggiornato, da una versione digitale e da una presenza social multicanale.

Il nuovo brand editoriale dell’agenzia di comunicazione milanese Rs Planner arriva in versione cartacea dal 6 giugno nelle edicole nazionali e in 9 paesi esteri con una veste grafica e vede alla direzione Paolo Sisti.

Grazie inoltre a una partnership con Ntv Nuovo Trasporto Viaggiatori, la rivista cartacea viene resa disponibile gratuitamente ai passeggeri in transito nelle Lounge della rete feroviaria Italo, raggiungendo così un bacino di lettori particolarmente ampio.

Thalasso & Spa segue la periodicità delle stagioni: quella attualmente in edicola – la Summer Issue – propone 144 pagine ricche di suggestioni di viaggio, con 14 destinazioni (Costa Azzurra, Rodi, Sicilia, Mar Rosso, Ischia, Salento, Maldive, Florida Keys, Trentino Alto Adige, Salisburghese, Svizzera, Sirmione e SPA naturali), 11 rubriche e 2 racconti. La seconda uscita è prevista per settembre.

“Quella delle vacanze benessere è una tendenza in costante crescita che Thalasso & Spa vuole intercettare proponendosi come first mover sul mercato”, spiega il direttore responsabile Paolo Sisti. “La nostra è una rivista unica nel panorama editoriale italiano, un giornale emozionale, di forte impatto estetico, visivo e fotografico, con una qualità editoriale impeccabile, destinato ad un pubblico molto esigente. Stiamo inoltre lavorando con Radio Monte Carlo 2 per rendere Thalasso & Spa una vera e propria “esperienza di viaggio” in grado di coinvolgere tutti i sensi: avremo infatti presto una web radio personalizzata, una playlist su Spotify dedicata ad un tema del viaggio che si rinnoverà trimestralmente (seguendo la periodicità del magazine cartaceo) e una rubrica in viaggio con Rmc2 che racchiuderà importanti novità di contenuto fruibili anche in mobilità”.

Molte le firme giovani della rivista ma anche qualche nome noto, come l’architetto Alberto Apostoli, famoso archistar delle SPA più prestigiose che parla di benessere dal punto di vista architettonico e Mizio Ratti, il noto pubblicitario fondatore di Enfants Terribles (“io pod, e tu?” n.d.r.) e Hallelujah, che sigla l’elzeviro di chiusura.

“Siamo consapevoli di sfidare il mercato in un momento in cui l’editoria è in crisi”, spiega Patrizia Risati, direttore editoriale di RS Planner Media,”ma crediamo fortemente nel nostro mezzo e siamo convinti che i contenuti di qualità nel mondo editoriale siano la chiave per essere valutati positivamente dal pubblico e quindi anche dagli inserzionisti. C’è un forte bisogno di prodotti con un’anima e i primi riscontri ci stanno dando assolutamente ragione”.

“La nostra innovazione”, prosegue Sisti, “Parte dalla qualità del prodotto cartaceo, ma ovviamente non si ferma a quella: abbiamo voluto che il primo tassello del nostro ecosistema editoriale fosse una rivista da toccare, però siamo consapevoli di dover offrire un’esperienza di fruizione ad ampio raggio. Per questo stiamo sviluppando una presenza online di livello con il portale thalassospa.it, una versione digitale sfogliabile online, una diffusione internazionale con Pressreader e molte altre novità che vedranno la luce nei prossimi mesi”.