IamCalcio entra nel portafoglio dei mezzi gestiti da Sport Network. Come ricorda una nota, IamCalcio, edito da Mind the Lab, è un network suddiviso in 107 siti provinciali ed un centro nevralgico nazionale e guarda da vicino le realtà calcistiche locali. Una realtà multicanale di informazione capillare ed interattiva sul mondo del calcio dilettantistico e professionistico.

La piattaforma digitale offre a gli appassionati la possibilità di scegliere il proprio profilo e interfacciarsi con la propria squadra: da calciatore ad allenatore, da presidente a preparatore atletico, da semplice supporter a redattore informandosi sui fatti dentro e fuori il terreno di gioco. Gli utenti avranno modo di consultare le notizie della propria squadra del cuore o avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale dei team della propria realtà locale.

Ampio spazio viene dedicato all’ambito social e alla possibilità da parte dell’utenza di creare un rapporto diretto con le redazioni locali e con la propria community. Un vasto spazio digitale dove tutti i veri appassionati di questo sport, con 10 livelli di categorie, oltre 900 campionati nazionali Figc ufficiali, 13.500 squadre, potranno navigare liberamente per continuare a vivere le grandi emozioni che il calcio giocato ha sempre garantito.

Mind the Lab, editore di IamCalcio, ha due amministratori, Vincenzo Forgione e Sergio Pastore.

“La partnership con IamCalcio è per noi importante e strategica per varie ragioni”, dichiara Carlo Pasquazi, direttore commerciale di Sport Network, “È coerente con il nostro posizionamento sul mercato, ci permette di consolidare la nostra capillarità sul territorio e arricchisce la nostra offerta con contenuti di grande qualità, che generano anche un ottimo traffico, visto il vastissimo pubblico a cui si rivolge. Dal punto di vista commerciale, andando a toccare di fatto tutte le province italiane, è un mezzo molto interessante sia per la clientela nazionale che per quella locale”.