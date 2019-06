Roma – Big Data e Intelligenza Artificiale. Mercato, concorrenza e regole

Convegno di presentazione del Rapporto ITMedia Consulting in collaborazione con Ask Università Bocconi. Si tiene a Roma, il 5 luglio, dalle ore 10, presso il Centro Studi Americani, via Michelangelo Caetani, 32. Saluto di Carlotta Ventura, Direttore Centro Studi Americani. Relazione introduttiva: Roberto Viola, Direttore generale Dg Cnet. Presentazione dello studio: Augusto Preta, ITMedia Consulting

Interventi: Gabriella Muscolo, Agcm; Antonio Nicita, Agcm; Paolo Buccirossi, Lear; Carlo Alberto Carnevale Maffè, Sda Bocconi; Giuseppe Colangelo, Università della Basilicata; Valeria Falce, Università Europea di Roma. Conclusione dei lavori: Angelo Marcello Cardani, Presidente Agcm.