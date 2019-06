Paola Pavesi, technology director di McDonald’s Italia

Dal 25 giugno 2019 Paola Pavesi ricopre la carica di technology director in McDonald’s Italia, guidando la nuova struttura che unisce le funzioni technology e digital, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo e l’adozione di processi digitali e di soluzioni tecnologiche sia per i dipendenti sia per i consumatori.

Da sei anni in azienda come digital lead, nel suo nuovo ruolo è a capo di un team di 12 persone riportando direttamente a Chris Campbell, senior director IOM BU Segment Technology e funzionalmente a Mario Federico, amministratore delegato di McDonald’s Italia.

Classe 1974, Pavesi ha maturato esperienze nel settore media e IT, con un background nel mondo marketing, digital e tech. Dopo la laurea in lingue e letterature straniere, ha lavorato in aziende come Osram e Siemens, e successivamente nel digital marketing in Sky.