“Una legge contro la lettura, che danneggia le famiglie e i consumatori”. Sono queste le parole con cui il presidente dell’Aie, l’Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi ha commentato il testo della proposta di legge sul libro così come approvata dalla Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera, che dovrebbe arrivare in Aula entro la metà di luglio.

“La lettura è un’emergenza nazionale. E lo è non solo per il nostro settore ma per la crescita del Paese”. “Questo testo”, ha evidenziato il presidente Levi, firmatario della legge del 2011 che viene ora modificata, “prevede invece una riduzione forte degli sconti possibili sui prezzi di vendita senza aiutare gli acquisti di libri delle famiglie, penalizzando di fatto la voglia e il bisogno di lettura degli italiani”.

“Queste nuove norme, ha proseguito, si tradurranno in un aggravio di spesa per le famiglie e i consumatori, in un indebolimento della domanda, in una riduzione degli acquisti, in un danno per il mercato. Tutto questo senza sostenere in modo adeguato gli operatori di minori dimensioni, piccoli editori e piccoli librai”.

“Faremo tutto il possibile per cambiare la direzione di questo provvedimento”, ha concluso.