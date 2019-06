Dal primo luglio ‘Il Velino’ cesserà la sua attività. Lo ricorda il Cdr dell’agenzia, fondata il 3 novembre del 1998 da Lino Jannuzzi, Stefano De Andreis e Roberto Chiodi, in una nota pubblicata sul sito dell’Associazione Stampa Romana.

“Ieri, 25 giugno, l’ultimo di una lunga serie di mancati accordi tra il cdr e S2Editori negli uffici della Regione Lazio”, spiega il Cdr. “Per 17 giornalisti (ed 1 poligrafico) la causale della cassa integrazione cambia: non più “per crisi aziendale” ma “per cessazione”. E la cigs diventa a zero ore per tutti, in vista del licenziamento previsto al più tardi il primo maggio 2020″.

“La redazione, si legge ancora nel testo, ribadisce al direttore/editore Luca Simoni di pagare subito tutte le mensilità arretrate e lo invita a passare (senza pretese) il testimone – ancor prima della cessazione attività che comporterebbe la perdita degli ultimi contratti in essere – a chi in queste ore si dovesse fare avanti per rilevare l’agenzia. Diciassette giornalisti – che da anni invano lamentano una gestione scriteriata e l’assenza di piani editoriali e industriali – meritano, e lo hanno dimostrato sul campo, di avere un’altra chance. Così come lo merita la storia ventennale di questa agenzia. Qualora non si dovessero concretizzare le condizioni di cessione dell’agenzia, l’assemblea invita comunque Simoni a gestire da editore responsabile l’approdo ai licenziamenti collettivi”.