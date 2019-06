Mare Aperto si apre all’innovazione con un’ampia gamma di surgelati

Non solo tonno in scatola! Mare Aperto rafforza la sua presenza sul mercato proponendo una nuova gamma di prodotti surgelati.

Il tonno in scatola è uno degli alimenti più consumati al mondo. Nel nostro Paese viene utilizzato dal 94% della popolazione, e quasi un italiano su due, tende a consumarlo almeno una volta a settimana, perché è conveniente, salutare e asseconda i ritmi della vita contemporanea. Secondo i dati ANCIT (Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare) relativi al 2018 in Italia il comparto del tonno ha raggiunto un valore di 1,3 miliardi di euro.

Tra i brand più rappresentativi spicca Mare Aperto, che si contraddistingue per una ricerca continua verso nuovi prodotti a base di tonno capaci di soddisfare diverse occasioni di consumo.

Il brand, presente da anni in Italia, appartiene oggi alla società Mare Aperto Foods Srl, nata nel 2015 e facente parte del Gruppo Jealsa Rianxeira, specializzato da 60 anni nella produzione e commercializzazione di conserve a base di pesce e frutti di mare. Tra i punti di forza del Gruppo, oltre alla selezione delle materie prime e all’alta qualità del prodotto finale, spicca l’attenzione verso la sostenibilità delle risorse marine e la salute dell’ecosistema. Il Gruppo si è infatti da sempre distinto in quanto pioniere nella partecipazione alle principali associazioni ed iniziative volte alla conservazione delle risorse marine e alla lotta contro la pesca illegale. Un esempio è la sua partecipazione alla International Seafood Sustainability Foundation, un’organizzazione che unisce industria, scienza e WWF con l’obiettivo di tutelare l’ecosistema marino nel lungo termine.

Mare Aperto punta quindi ad essere sostenibile, eccellente a livello qualitativo, ma anche versatile. Con tale obiettivo, propone una nuova gamma di surgelati, che comprende una linea di prodotti al naturale e una di prodotti ricettati a base di tonno.

Nella linea al naturale Mare Aperto offre prodotti costituiti da tonno al 100% (naturale appunto), ossia il tonno non viene sottoposto ad alcuna lavorazione salvo il taglio, come ad esempio il Filetto, ricco di Omega3, senza lische, senza pelle e disponibile in una pratica confezione sottovuoto.

Ma la vera novità sul mercato è rappresentata dai surgelati ricettati, vale a dire prodotti a base di tonno dove il pesce viene combinato con altri ingredienti per creare ricette sfiziose e arricchite nel gusto. Tra le proposte, per la prima volta in assoluto nel banco freezer, troviamo dei Cubetti di tonno panati, cioè cubetti di tonno al naturale avvolti in una leggera panatura, ideali per aperitivi o insalate, e dei Nuggets croccanti, con una panatura dorata e simpatiche forme per un menu sano e divertente ideale per i bambini. Completa la gamma il Burger, perfetto per essere cotto sulla piastra.

Mare Aperto propone questa nuova gamma di surgelati in diversi formati, pensati appositamente per ogni canale di vendita. Per il canale della Grande Distribuzione Organizzata il brand ha studiato delle pratiche confezioni in astuccio dalla grafica impattante, mentre per il canale del catering e della ristorazione propone delle funzionali buste del peso di 1Kg con prodotto sfuso.

I surgelati Mare Aperto rispondono così alla crescente domanda di prodotti sani e innovativi, un’ottima alternativa ad un secondo piatto di carne in quanto altamente proteici.

In questo modo, il Gruppo Jealsa Rianxeira ha portato nel mondo dei surgelati la sua esperienza nella lavorazione del tonno e nella produzione delle conserve, riuscendo a proporre prodotti esclusivi e originali, che sino ad oggi non erano mai stati lanciati sul mercato.

Con questa nuova gamma di prodotti, Mare Aperto conferma, ancora una volta, la sua indole innovativa, emersa già nel 2018 quando il suo tonno in scatola è stato eletto prodotto dell’anno grazie al packaging con apertura easy-peel, facile, pratica, pulita e sicura.