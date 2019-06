Inrete e Consel per promuovere Milano-Cortina 2026 con il claim ‘We Dream Together’

Inrete – Relazioni Istituzionali e Comunicazione e Consel, al fianco di CONI, CIP, Regione Lombardia, Regione Veneto, Comune di Cortina e Comune di Milano, sono stati protagonisti del successo di Milano-Cortina 2026, con un progetto di comunicazione integrato e multicanale che – da febbraio 2019 – ha accompagnato tutta l’attività di promozione, sia in Italia che all’estero, dell’evento sportivo che ha unito tutti gli italiani all’insegna del claim “We Dream Together”, sino alla tanto attesa acclamazione a Losanna da parte del CIO.

Inrete, in collaborazione con Consel, ha ideato il claim e la campagna; ha collaborato al coordinamento logistico della visita italiana del CIO e all’allestimento delle venue; ha gestito i contenuti informativo-promozionali trasmessi durante le conferenze e attraverso i canali social ufficiali, di cui ha anche progettato e pianificato tutta l’attività editoriale. In aggiunta, Inrete ha curato la revisione della brand identity del progetto, dal payoff al concept; e ha promosso attivamente la candidatura durante il Giro d’Italia, tappa dopo tappa, coinvolgendo gli atleti e il pubblico.

“Sono onorato di aver contribuito al successo di Milano-Cortina 2026 e orgoglioso del lavoro svolto in questi mesi da parte di una squadra fatta di talenti in svariati settori professionali, dall’organizzazione di eventi alla comunicazione above e belove the line, dalle Digital PR alle Media Relation” commenta Simone Dattoli, Amministratore Delegato e fondatore di Inrete. “Risorse che sono la chiave del successo di Inrete: una realtà che lavora anticipando le trasformazioni del settore della comunicazione e che, oggi, è indiscutibilmente riconosciuta tra i principali attori del panorama della comunicazione e delle relazioni istituzionali. Aver contributo al compimento del “Sogno Olimpico”, è un importante tassello che si somma agli altri illustri riconoscimenti che stiamo collezionando, come l’inserimento per tre anni consecutivi nella prestigiosa classifica FT 1000 – Europe´s Fastest Growing Companies” del Financial Times” .