Con mia moglie Roberta Schira, giornalista e scrittrice, stiamo “rotolando” verso sud da Milano. Prima tappa: Fano, nelle Marche, dove è in corso fino al 7 luglio il festival internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce. A muoverci non è solo la curiosità verso una delle kermesse più famose d’Italia (50 mila visitatori, migliaia di porzioni servite a bordo mare, cooking show e una sfilata di chefstar da fare invidia alle rassegne che si tengono in metropoli come Milano e Roma). Non è solo il randagismo dei giornalisti appassionati di food, ovvero di un mondo ricco di stimoli, pieno di storie da raccontare, di avventure imprenditoriali.

Rotoliamo verso Sud – con il brano ormai classico dei Negrita nelle orecchie – perché Roberta sta presentando il suo ultimo libro, ‘I Nuovi Onnivori’, edito da Vallardi, in giro per l’Italia. Una gioiosa fatica. Ieri sera lo ha presentato a Fano, poi ci saranno Napoli, Trani e altri luoghi ancora da definire.

State leggendo una sorta di diario di viaggio, o se preferite l’agenda di un ghiottone (il sottoscritto) che accompagna una firma esperta del settore food, tra le tentazioni gastronomiche e le bellezze d’Italia. Non ci fidiamo troppo dei navigatori, in macchina abbiamo una valigetta ricolma di mappe, generali e particolareggiate. Oltre alle guide: di Repubblica, dell’Espresso, la rossa Michelin e ritagli di giornale da me conservati. Abbiamo anche due libri: una storia dell’umanità (“vaste programme”, avrebbe detto il generale De Gaulle) di cui non ricordo nome e autore; c’è scritto “Sapiens”, nel titolo. Controllare, con il caldo che fa, visto che il libro è stipato chissà dove, non conviene. Roberta ha portato ‘Perturbamento’, di Thomas Bernhard. Lo conosce quasi a memoria: pur essendo un libro “perturbante” è capace di leggerlo con serenità, magari durante una pausa all’autogrill o in una delle chiassose e sporche area di sosta dell’Autosole.

Ed eccoci a Fano, città bellissima, con vaste spiagge e alle spalle una delle capitali del tartufo: Acqualagna. Mangeremo brodetto e zuppe di pesci adriatici. Il brodetto, mi spiega Roberta, “nasce in barca, ogni pescatore lo fa a modo suo, con pesci diversi, dalla seppia alla coda di rospo, dai gamberi alla tracina. Si può arrivare a dodici varietà”. E prosegue, l’esperta: “Il brodetto di Fano prevede qualche goccia di aceto, per sfumare. E la conserva di pomodoro, che invita a fare scarpetta, anche se il bon ton a tavola lo vieterebbe”. Protagonisti del piatto, sempre e comunque i pesci adriatici, creature di un mare diventato il più importante corridoio acquatico che collega l’Oriente al cuore d’Europa. Leggete il pezzo su Prima Comunicazione ora in edicola: il presidente del porto franco di Trieste, Zeno D’Agostino, spiega in un’intervista i dettagli della rinascita di un mare che Gabriele D’Annunzio chiamava l’Amarissimo.

Ma non divaghiamo troppo: ieri sera 5 luglio, a Fano, sul palco centrale del festival, alle ore 19.30 l’imprenditrice pastaia Carla Latini ha presentato il libro di Roberta Schira, con l’autrice. Roberta è stata subito reclutata per la giuria che alle 21 di ieri ha votato il miglior brodetto di pesce fatto in casa, una sezione nuova del festival: visto il successo di pubblico si ripeterà anche nelle prossime edizioni. Finalisti erano Giovanni Troiano e Giuliana Paciotti. Ha vinto Troiano, poliziotto di origini pugliesi con il sacro fuoco della cucina.

In giuria, con Schira, Michele La Ginestra (attore e conduttore tv) e Corrado Piccinetti (biologo, esperto di pesca e cucina). L’Italia, d’estate, è tutto un voto, dallo Strega (complimenti ad Antonio Scurati) al brodetto e altre cento delizie del Belpaese dove il sì suona, ma suonano anche cucchiai, coltelli e forchette sulle tavole apparecchiate da Nord a Sud. A tarda notte, con Roberta abbiamo mangiato da Felix Trattoria dei Pescatori una grigliata arricchita con una sottile panatura che nobilita un piatto classico.