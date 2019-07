Torino dice addio al Salone dell’Auto che dal 2020 si trasferisce in Lombardia. Ad annunciarlo una nota degli organizzatori in cui si precisa che “la sesta edizione del Salone dell’Auto all’aperto Parco Valentino si svolgerà in Lombardia dal 17 al 21 giugno 2020”.“Seguendo la nostra vocazione innovativa, ha spiegato il presidente Andrea Levy, abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la sesta edizione in Lombardia in collaborazione con Aci. Sarà un grande evento internazionale, all’aperto e con una spettacolare inaugurazione dinamica a Milano nella giornata di mercoledì 10 giugno 2020”.

I dettagli del nuovo progetto e il nuovo logo saranno svelati a settembre in una conferenza stampa ufficiale congiunta con le amministrazioni dei comuni coinvolti.

Ripercussioni politiche dalla vicenda. A cominciare dalla sindaca M5S Chiara Appendino “furiosa” per la decisione “che danneggia la città”. Appendino, che dalle opposizioni è stata invitata anche a dimettersi, ha chiamato in causa alcuni consiglieri del suo partito e lo stesso vicesindaco, che avevano criticato l’organizzazione della rassegna motoristica.

“E’ un’altra doccia fredda, ha commentato Alberto Cirio, governatore del Piemonte. Torino non può continuare a perdere tutto quello che è stato costruito con anni di lavoro e fatica dai suoi cittadini, dalle istituzioni e da tutto il sistema produttivo e territoriale”.

Il trasferimento del Salone dell’auto a Torino riapre la ferita aperta dalle Olimpiadi invernali del 2026 assegnate a Milano-Cortina e sfuggite al capoluogo piemontese per il no dell’amministrazione cittadina.