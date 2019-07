Milano – Honor Harger a Meet the Media Guru

Honor Harger è una tecnologa e curatrice d’arte. Dal 2014 dirige l’ArtScience Museum di Singapore, dall’iconica forma a fiore di loto. Neozelandese di nascita e nomade per vocazione, Harger è una pioniera dell’intersezione fra arte, scienza e tecnologia in contesti museali ed espositivi. C’è Harger dietro ad alcune delle esperienze museali più coinvolgenti degli ultimi anni, come la mostra permanente Future World: Where Art Meets Science composta da 19 installazioni interattive di arte digitale, accessibile ai visitatori di tutte le età e progettata ad hoc dal collettivo giapponese teamLab (gli stessi dell’instagrammatissimo Digital Art Museum di Tokyo). A Meet the Media Guru racconta cosa succede quando arte, scienza e tecnologia si incontrano. Mercoledì 24 luglio alle ore 19.30 presso Triennale Milano (viale Alemagna 6). Registrati qui [1].