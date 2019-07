E’ soprattutto il ceto medio del nostro calcio a ottenere i migliori ritorni degli investimenti a livello di main sponsor. Un mercato che, nella stagione 2018-19, ha portato ricavi per 98,1 milioni di euro ai 20 club di Serie A: dai 18 milioni di Jeep per la Juventus ai 500.000 euro di Computer Gross per l’Empoli.

Il ritorno economico secondo il Modello Sponsor Value di StageUp e Ipsos (ossia l’investimento in pubblicità classica che l’azienda sponsor avrebbe dovuto sostenere per ottenere un livello di notorietà della campagna pari a quello rilevato per la sponsorship attraverso l’omonima ricerca demoscopica) è pari a 93.6 milioni. Quindi con un ritorno sugli investimenti negativo del 4.8%.

Questo dato risente di due elementi. La rinuncia dell’abbinamento della Fiorentina che ha scelto di disputare il campionato abbinandosi pro-bono alla onlus internazionale Save the Children. E il valore della ricca sponsorizzazione infragruppo di Mapei col Sassuolo, valutata 18 milioni con logiche più proprietarie che commerciali. Escludendo questo investimento il ritorno degli investimenti torna in terreno positivo a quota +14.4%.

La performance delle società medie del campionato è ancora migliore. Atalanta, Bologna, Cagliari, Genoa, Lazio, Sampdoria, Torino e Udinese ottengono ricavi da main sponsorship stimati 13.4 milioni e un ritorno sull’investimento che raggiunge il +53%.

Segno apparentemente negativo per i top club Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma. Gli introiti totali sono stimati a quota 63.5 milioni, ma il ritorno si ferma a 60 milioni: -5.83%. Un segno negativo dovuto al fatto che queste operazioni hanno logiche di carattere internazionale e quindi ai ritorni sull’Italia vanno aggiunti quelli all’estero. Paradossalmente questo sostanziale pareggio investimenti/ritorni in Italia è garanzia di una buona performance globale.

“L’analisi del ritorno degli investimenti dei main sponsor della Serie A – spiega Giovanni Palazzi, ceo di Stage Up – evidenzia, osservando il complesso dei club, la difficoltà di crescere in termini di ricavi attraverso i format nati alla fine degli anni ’90. In questa prospettiva si colloca la netta crescita del fenomeno dei jersey sponsor, ossia degli altri brand posizionati sulla divisa da gioco in aggiunta al main sponsor che, nella stagione 2018-19, hanno portato ricavi ulteriori ai club per 28.4 milioni di euro”.