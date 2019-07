Milano – Thijs Biersteker a Meet the Media Guru

Thijs Biersteker è un eco-artista e interactive designer olandese che usa le tecnologie digitali per riflettere su problemi quali inquinamento, flussi migratori, epidemie. Le sue sono installazioni interattive e coinvolgenti in cui miscela sensori, scanner ad altissima risoluzione, ologrammi, visori e realtà aumentata con elementi spesso naturali come alberi, nebbia o oggetti analogici tangibili. Con il progetto Voice of Nature è stato nominato allo Starts Prize 2019, destinato a progetti che uniscono arte e scienza. Connettendo a un comune albero oltre 1600 sensori, l’artista e il suo team scientifico hanno registrato i dati della pianta come i livelli di umidità, luce e CO2, la temperatura e polveri sottili nell’aria. Attraverso un algoritmo creato ad hoc, questi dati diventano una proiezione gigante, offrendo allo spettatore “uno screening” della salute dell’albero. A Meet the Media Guru parla di come arte, scienza e tecnologia possano lavorare insieme per accrescere la consapevolezza su questioni chiave del nostro tempo, senza mai perdere di vista l’empatia umana. L’incontro con Biersteker è lunedì 29 luglio alle ore 18.30 presso La Triennale di Milano (viale Alemagna 6 – Milano). Registrati qui [1]