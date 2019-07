Nella settimana dall’8 al 14 luglio – con i media pieni di notizie sulle navi dei migranti nel Mediterraneo, lo scontro tra governo e Ong e l’inchiesta sui presunti fondi russi dirottati alla Lega – la nostra classifica, basata sui dati di Audiweb Week, vede nel terzetto di testa sempre Repubblica, Corriere della Sera e Messaggero, come nella classifica precedente (10-16 giugno).

TgCom24 supera Fanpage e conquista il quarto posto. Il Fatto Quotidiano sale in sesta posizione, sorpassando La Gazzetta dello Sport. Leggo e Il Giornale guadagnano due posti, salendo rispettivamente all’ottavo e al nono. La top ten si chiude con My Personal Trainer, l’aggregatore di siti sulla salute e il benessere del gruppo Mondadori, anch’esso in crescita rispetto al mese precedente. Perde invece posizioni La Stampa, che scende dall’ottavo al 12esimo posto, superata dal quotidiano Libero, undicesimo.

I dati della tabella si riferiscono alla total digital audience complessiva, comprese le TAL o aggregazioni, cioè gli accordi di trasferimento di traffico che i brand di alcuni editori sottoscrivono con quelli di altri editori (è il caso del Messaggero, di SkySport HD, Donna Moderna, DeaByDay e altri).

Tra i brand che questa settimana guadagnano di più spicca Rai News che passa dal 39esimo al 31esimo posto, scalando ben otto posizioni; Adnkronos ne sale sei (da 43 a 37): Affaritaliani e SuperEva cinque; Calciomercato e TuttoMercatoWeb tre. In frenata invece Tiscali, che scende dal 30esimo al 38esimo posto), e La Sicilia (da 41 a 48).

Nella classifica dei video, primo è sempre Fanpage, con 3 milioni 815mila utenti unici, seguito da Repubblica (2 milioni 44mila), Corriere della Sera (1 milione 728mila), La Gazzetta dello Sport (1 milione 613mila) e Il Messaggero (1 milione 485mila).

Ricordiamo che il report Audiweb Week prende in considerazione gli individui dai 2 anni in su, che accedono a Internet da computer, smartphone e tablet, mentre Audiweb Database considera gli individui da 18 a 74 anni. Anche per questo motivo le due rilevazioni non sono confrontabili, oltre ovviamente al fatto che il traffico rilevato da Audiweb Week è settimanale, mentre quello di Audiweb Database è nel giorno medio.

Per segnalare novità e altre informazioni utili per la corretta interpretazione dei dati, scrivere a cazzola@primaonline.it