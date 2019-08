Questo fine settimana prende il via la nuova stagione del campionato di calcio di serie C. Per il quinto anno consecutivo Eleven Sports, provider internazionale fondato nel 2015 e dedicato alla trasmissione e distribuzione di eventi sportivi nazionali e internazionali e al lifestyle entertainment, sarà il broadcaster ufficiale della serie cadetta che conta sessanta squadre, suddivise in tre gironi. Le partite saranno visibili su Serie C TV, il canale ospitato dalla piattaforma Eleven Sports, che trasmetterà in diretta e in esclusiva tutti gli incontri di regular season, play off, play out, Coppa Italia e Supercoppa.

Al campionato prendono parte club storici come Bari, Cesena e Avellino che tornano nel calcio professionistico oltre a squadre ambiziose come Catania, Reggina, Monza, Vicenza e Ternana, tutte all’inseguimento della promozione in serie B.

Per la stagione 2019/20, Eleven Sports ha predisposto una nuova veste grafica, facilmente fruibile da sito, da app su dispositivi iOS e Android, su Smart Tv, Chromecast e Amazon Fire Stick.

Il volto della serie C per Eleven Sports sarà Jolanda De Rienzo, alla guida di format ‘originals’ studiati per arricchire il palinsesto e che saranno annunciati nel corso delle prossime settimane.

Le oltre 1.200 partite del campionato, racchiuse in un unico pacchetto, in promo in formula annuale sono acquistabili a € 49,99. In alternativa è disponibile un abbonamento mensile al prezzo di € 4,99. Un’offerta che, per la prima volta, si estende anche ai locali commerciali per i quali è stato studiato un pacchetto B2B.

L’offerta di Eleven Sports, che ogni anno trasmette circa 30.000 ore di eventi live per oltre 17 milioni di utenti tra Belgio, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Taiwan e Stati Uniti, abbraccerà anche altre discipline e canali verticali dedicati allo sport al femminile e al mondo giovanile.