Alessandro Borghi chief investment officer di Borio Mangiarotti

Alessandro Borghi dal 3 settembre 2019 è chief investment officer di Borio Mangiarotti, società milanese di costruzioni e sviluppo immobiliare. Borghi, lauraeto in economia aziendale presso la Liuc di Castellanza, ha iniziato la carriera nel 2005 da Avalon Real Estate. Nel 2010 è entrato nel Gruppo Gabetti Property Solutions, lavorando come advisor per Patrigest, una delle società del Gruppo.

Nel ruolo di chief investment officer, Alessandro Borghi ha il compito di sviluppare il settore degli investimenti di Borio Mangiarotti con l’obiettivo di consolidarne la posizione sul mercato e valutare nuove opportunità.