Oscar Giannino torna in radio con un suo programma: ‘Le Belve’ su Capital il sabato alle 8

Da lunedì prossimo Oscar Giannino torna in onda su Radio Capital . Con un tweet il noto opinionista annuncia il nome della sua trasmissione ogni sabato dalle 8 alle 10 : ‘Le Belve’.

“Grazie a tanti di voi per il sostegno”, scrive Giannino, “tenterò di fare mia modesta parte, senza mordacchie”.

Grazie a Elemedia: da lunedì a venerdì prox settimana torno in onda a Radio Capital con @MassimGiannini dalle 8 alle 9, ogni sabato h 8-10 con le Belve, @Phastidio @carloalberto e @recifar. Grazie a tanti di voi per il sostegno. Tenterò di fare mia modesta parte, senza mordacchie — Oscar Giannino (@OGiannino) September 6, 2019

Giannino sull’emittente Gedi da settimana prossima è in onda anche all’interno di ‘Circo Massimo’, programma di punta dell’informazione del mattino condotto dal direttore dell’emittente Massimo Giannini (che anticipa le trasmissioni alle 6,30 e non più alle 7). Giannini e Giannino saranno in onda insieme a partire dalle 8 per commentare i fatti del giorno e intervistare i protagonisti della politica e dell’economia.