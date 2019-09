A Dave Eggers e al Gruppo Piaggio la chiusura del Festival della Letteratura di Mantova

I cinque giorni della 23esima edizione del Festival della Letteratura di Mantova si concludono domenica 8 settembre.

Tra gli appuntamenti della giornata finale, l’intervento di Dave Eggers, per la prima volta all’evento mantovano. Il romanziere americano, intervistato dallo scrittore Paolo Giordano in piazza Castello, sarà il protagonista dell’incontro dal tiolo “Leggere è conoscenza, scrivere è potere”, promosso con il Gruppo Piaggio, sponsor della manifestazione. Protagonista anche il brand Vespa, icona globale della mobilità elegante, grazie a un Pop Up Store allestito in piazza dei Martiri dove sono state previste attività di engagement oltre all’esposizione della Vespa Elettrica, risultato di un connubio unico tra la nota classicità delle linee della due ruote e la più avanzata tecnologia eco-friendly, con un’autonomia fino a 100 km.

Sempre nella giornata conclusiva del Festival è previsto anche l’incontro tra Alessandro Sanna e Melania G. Mazzucco con Simonetta Bitasi, al Teatro Bibiena, dal titolo “Tutte le guerre del mondo” promosso dalla Fondazione Banca Agricola Mantovana che, insieme alla Banca Mps, ha rinnovato anche quest’anno il suo storico impegno con la città di Mantova e la sua provincia. Il supporto è stato confermato anche per la Fiera Millenaria, uno degli appuntamenti di maggior richiamo nel settore agroalimentare e zootecnico, e per il programma di proposte culturali ed eventi espositivi inerenti “Mantova: città di Giulio Romano”, ideato in collaborazione con le principali istituzioni locali che nei prossimi mesi celebrerà la figura dell’artista, il più talentuoso tra gli allievi di Raffaello Sanzio.