Governo: ecco i 42 sottosegretari del Conte bis. A Martella (Pd) la delega all’editoria

Sono 42 i nuovi sottosegretari e vice ministri varati in Consiglio dei ministri. Supremazia M5S, che porta a casa 21 sottosegretari e 6 vice, più di quelli di cui si era ipotizzato in questi giorni. Il Pd ne ottiene 18 più 4 vice, mentre Leu 2 e le Autonomie del Maie solo 1, senza vice ministri. Il giuramento è previsto per lunedì.

Programmazione economica e investimenti

Mario Turco (M5s) Editoria

Andrea Martella (Pd) Rapporti Parlamento

Simona Malpezzi (Pd)

Gianluca Castaldi (M5s) Affari europei

Laura Agea (M5s) Esteri

Marina Sereni vice ministra (Pd)

Emanuela Del Re vice ministra (M5s)

Ivan Scalfarotto (Pd)

Manlio Di Stefano (M5s)

Ricardo Merlo (Maie) Interno

Vito Crimi vice ministro (M5s)

Matteo Mauri vice ministro (Pd)

Achille Variati (Pd)

Carlo Sibilia (M5s) Giustizia

Vittorio Ferraresi (M5s)

Andrea Giorgis (Pd) Difesa

Angelo Tofalo (M5s)

Giulio Calvisi (Pd) Economia

Antonio Misiani (Pd) vice ministro

Laura Castelli (M5s) vice ministra

Pierpaolo Baretta (Pd)

Alessio Villarosa (M5s)

Cecilia Guerra (LeU) Mise

Stefano Buffagni (M5s) vice ministro

Alessandra Todde (M5s)

Gianpaolo Manzella (Pd)

Mirella Liuzzi (M5s)

Alessia Morani (Pd) Politiche Agricole

Giuseppe Labate (M5s) Ambiente

Roberto Morassut (Pd) Infrastrutture

Giancarlo Cancelleri (M5s) viceministro

Roberto Traversi (M5s)

Salvatore Margiotta (Pd) Lavoro

Stanislao Di Piazza (M5s)

Francesca Puglisi (Pd) Istruzione

Lucia Azzolina (M5s)

Anna Ascani (viceministro Pd)

Giuseppe De Cristofaro (Leu) Cultura

Anna Laura Orrico (M5s)

Lorenza Bonaccorsi (Pd) Salute

Pierpaolo Sileri (M5s) viceministro

Sandra Zampa (Pd) sottosegretario

Martella all’Editoria, parlamentare da 4 legislature. 51 anni, veneziano, è il coordinatore della segreteria del Pd

Parlamentare nelle precedenti quattro legislature, cinquantuno anni appena compiuti, anima del centrocampo della nazionale parlamentari di calcio, Andrea Martella è il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’editoria. Attualmente coordinatore della segreteria del Pd di Nicola Zingaretti, Martella è stato anche coordinatore della mozione di Andrea Orlando alle primarie del 2017, e da allora fa parte di questa area del Pd. Veneziano, Martella ha esordito in politica quando ancora c’era il Pci, come amministratore a Portogruaro, ricoprendo poi diversi incarichi di partito a livello regionale nel Pds e nei Ds. Avvicinatosi all’area di Walter Veltroni, nel 2001 compie il balzo e viene eletto per la prima volta alla Camera, nel listino proporzionale in Veneto. Verrà rieletto nel 2006, nel 2008 e nel 2013, mentre l’anno scorso non si è ricandidato. A livello parlamentare Martella nelle diverse legislature è stato membro delle commissioni Attività produttive (si è interessato alla Chimica in particolare agli stabilimenti di Porto Marghera), Ambiente e Infrastrutture, e nel governo ombra di Walter Veltroni è stato ministro delle Infrastrutture. (ANSA).