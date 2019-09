Il Sole 24 Ore accelera sull’informazione locale. Cinque nuovi supplementi del venerdì

Aumenta l’offerta informativa del Sole 24 Ore sul territorio con i nuovi supplementi del venerdì: Lombardia, Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud.

Il quotidiano diretto da Fabio Tamburini punta i riflettori sull’informazione locale per raccontare e far conoscere l’economia del territorio e i loro protagonisti attraverso i nuovi Rapporti locali in edicola al venerdì.

Lombardia, Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud: questi i titoli dei supplementi di 12 pagine che si alternano in edicola ogni venerdì con Il Sole 24 Ore. Il 20 settembre appuntamento in edicola con ‘Nord Ovest’.

I Rapporti locali, spiega una nota del gruppo, offrono un contesto in cui dar voce ai protagonisti delle categorie economico-produttive sul territorio – industria, artigianato, commercio, turismo, servizi – e alle imprese emergenti, alle loro strategie e alle richieste per poter fare sistema e continuare a crescere.

Ogni venerdì il racconto dell’economia di un territorio, la sua evoluzione congiunturale ma anche le tendenze profonde legate ai canali del nuovo sviluppo locale con particolare attenzione ai grandi stakeholder: dalle imprese alle banche fino agli attori pubblici legati i progetti di sviluppo. Un’attenzione particolare viene rivolta all’innovazione e ai progetti di frontiera nelle nuove tecnologie. La nuova pubblicazione contiene anche i ritratti dei personaggi protagonisti dell’economia del territorio. Centrali nel racconto del territorio sono anche i temi del lavoro, con particolare attenzione ai giovani, del sistema associativo, degli ordini, dei collegi e delle politiche sociali. Completano il supplemento le informazioni di servizio per il mondo delle imprese e sul mondo associativo dei professionisti.

Dopo l’appuntamento del 20 settembre con ‘Nord Ovest’, centrato sulla realtà di Veneto, Trentino e Friuli, seguirà il 27 settembre l’inserto ‘Sud’ dedicato a Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.