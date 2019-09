Red Bull Art of Motion per la prima volta in Italia: appuntamento a Matera il 5 ottobre

Una prima volta a Matera, capitale europea della cultura. È l’appuntamento con il Red Bull Art of Motion, l’evento organizzato da Red Bull e patrocinato dal Comune di Matera e dalla Fondazione Matera – Basilicata 2019, dedicato al freerunning, l’arte del movimento in qualsiasi luogo.

La competizione, al suo esordio in Italia, vedrà sfidarsi tra salti acrobatici e corse tra i Sassi i maggiori protagonisti della disciplina, tra cui l’ucraino Alexander Titarenko, l’australiano Dominic Di Tommaso oltre al campione siciliano Fausto Vicari che ha usufruito di un invito.

La diretta della manifestazione, in programma sabato 5 ottobre a partire dalle ore 13.30, sarà visibile sulla Red Bull TV al link: https://win.gs/2nyWIcJ.

Per monitorare le proprie performance, tutti gli atleti durante le prove e in gara utilizzeranno il nuovo Huawei Watch GT 2, Official Time Keeper dell’evento, con sofisticate funzionalità di tracking delle attività sportive e una batteria a lunghissima durata.

Qui il video teaser dell’evento: https://bulldrive.redbull.com/fl/RHKzgMg1Kh#folder-link/