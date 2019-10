Roma – Conferenza lancio del Festival di cinema internazionale “Uno sguardo raro”

Sabato 19 ottobre, dalle ore 15,30 alle ore 16,45, la Festa del Cinema di Roma ospita l’evento di lancio di “Uno sgurado raro” – The Rare Disease International Film Festival. La conferenza stampa si tiene presso lo Spazio Roma Lazio Film Commission, AuditoriumArte, dell’Auditorium Parco della Musica in Viale Pietro de Coubertin 30. Il Festival giunge con il 2020 alla sua V edizione e si apre a molte iniziative correlate, come un concorso per sceneggiatori, borse di studio, collaborazioni con le scuole e nuovi progetti e partnership. Il Festival è dedicato al tema delle malattie rare e della disabilità con l’obiettivo di rendere maggiormente visibili queste delicate tematiche, attraverso l’impatto del linguaggio cinematografico. Tra gli sponsor di questa edizione: Agenzia Dire, Fabbrica Artistica, Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana, Ferpi-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, Heyoka Emkpath, Istituto Cine-tv R. Rossellini, Istituto Superiore di Sanità con il Centro Nazionale Malattie Rare, O.M.a.R. – Osservatorio Malattie Rare, PA Social – Associazione dei Comunicatori Pubblici, Telethon, Uniamo – Federazione Italiana Malattie Rare Onlus e Sobi- Industria biofarmaceutica multinazionale dedicata alle malattie rare. Ingresso consentito previa registrazione: cell. 339.5785378; e-mail: dianadaneluz410@gmail.com. Sito web: www.unosguardoraro.org