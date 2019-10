Seminario Ossigeno per l’informazione in occasione della Giornata mondiale Onu per stop crimini contro giornalisti

Ossigeno per l’informazione, l’osservatorio promosso da FNSI e dall’Ordine dei Giornalisti sui cronisti minacciati e le notizie oscurate in Italia con la violenza, organizza per il prossimo 25 ottobre, in occasione della Giornata mondiale indetta dall’Onu per porre fine all’impunità dei crimini contro i giornalisti (in sigla IDEI 2019), un seminario dal titolo “Querele intimidatorie, minacce e intimidazioni”. Il corso, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Lazio, si svolgerà al Senato, in Sala Koch, dalle 9,30 alle 13,30.

Il seminario fa parte del programma delle manifestazioni accreditate dall’Agenzia delle Nazioni Unite in molti paesi. Quest’anno la Giornata, che si celebra internazionalmente il 2 novembre, è dedicata alla memoria dei giornalisti uccisi. Ossigeno presenterà i dati aggiornati del suo monitoraggio sulle intimidazioni e le minacce ai giornalisti italiani. Offrirà inoltre elementi utili per prevenire il rischio di subire pressioni indebite e processi intimidatori a causa delle notizie pubblicate. Sarà presentato il servizio di assistenza legale gratuita di Ossigeno con testimonianze di chi ne ha usufruito. Sono previsti interventi di giornalisti vittime di intimidazioni e minacce e di giornalisti condannati a pene detentive per diffamazione. Fra gli altri, Paolo Berizzi. Tra i relatori, si segnalano rappresentanti dell’UNESCO, il senatore Pietro Grasso, Paola Spadari, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Lazzaro Pappagallo, segretario ASR, Alberto Spampinato e Giuseppe Federico Mennella (presidente e segretario generale di Ossigeno); l’avvocato Andrea Di Pietro, esperto di diritto dell’informazione e coordinatore dell’Ufficio di Assistenza Legale Gratuita di Ossigeno, il direttore della FIEG Fabrizio Carotti, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, il direttore di Radio Radicale, Alessio Falconio, il giornalista Marcello Sorgi.

La partecipazione al corso, che vale 6 crediti di formazione a carattere deontologico, avviene obbligatoriamente per i giornalisti attraverso la Piattaforma Sigef. Per i non giornalisti è necessaria l’iscrizione scrivendo a direzioneossigeno@gmai.com.