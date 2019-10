Più di 65mila presenze per la seconda edizione del Festival dello Sport a Trento

Oltre 350 ospiti per più di 140 appuntamenti. Questi i numeri registrati dalla seconda edizione del Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport e dal Trentino (Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Trentino Marketing, Apt di Trento), che si è conclusa il 13 ottobre, registrando un totale di 65mila presenze.

“Questo Festival intitolato ai fenomeni è stato a sua volta un fenomeno”, il commento del presidente e ad Rcs, Urbano Cairo, cui ha fatto eco Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento: “confermarsi a grandi livelli non è mai facile, il Festival dello Sport ci è riuscito, portando a Trento alcuni dei più straordinari campioni dello sport internazionale che hanno condiviso con il pubblico le loro storie. Girando per la città, ha aggiunto Fugatti, si percepiva l’entusiasmo della gente”.

Secondo Maurizio Rossini, ceo di Trentino Marketing il segreto del successo della manifestazione è da cercarsi “nel gioco di squadra che ha visto coinvolti tanti attori del territorio: amministrazione comunale, APT, CONI, CIP, federazioni e associazioni sportive, operatori turistici e commerciali, il sistema

Provincia e gli staff di RCS e Gazzetta dello Sport”.

E proprio Gianni Valenti, vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport e direttore scientifico de Il Festival dello Sport si è preso i complimenti da tutti. “Non esiste da nessuna parte al mondo un Festival come questo e noi della Gazzetta dello Sport ne siamo orgogliosi. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito ad ottenere questo grande risultato”, ha concluso.

Numerosi brand partner hanno aderito. Audi e DAZN Main Partner. Premium Partner: Cassa Centrale Banca, Consorzio Parmigiano Reggiano e UnipolSai. EcopneusSustainability Partner del Festival. Partner: Anas, CosmoBike, La Sportiva, Massigen Marco Viti, Pastificio Felicetti, Poste Italiane, Acqua Recoaro, Vespa Elettrica. Birra FORST Birra Ufficiale. Official Apparel del Festival: SUN68. Radio Italia Radio Ufficiale. Avon Cosmetics Supporter di Telefono Rosa a favore delle donne vittime di violenza.

Grande spazio anche agli esport: le attività sono state realizzate in collaborazione con ESL Italia e ProGaming, con Aprilia e Armani Exchange come partner e Omen by HP Technological Partner.

La mostra Il mito di Schumacher con il Museo Ferrari e con l’Archivio Benetton, con la collaborazione di Stark.