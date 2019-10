Padoan e Tria collaboratori del Foglio. Mentre organizza la Giornata dell’Ottimismo, Cerasa acchiappa due firme di valore

Al Foglio non si scherza con l’informazione economica: arrivano due nuovi collaboratori di gran nome, addirittura due ex ministri dell’economia: Pier Carlo Padoan e Giovanni Tria. Debutteranno sabato, Padoan con la rubrica intitolata ‘Questo lo dice lei’.

Tria fara’ parte anche di un interessante parterre di personaggi della politica, imprenditoria e spettacolo che saranno protagonisti a Firenze de ‘La Giornata dell’ottimismo’ organizzata dal Foglio al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, sabato 23 novembre, dalle 10 alle 17.

Hanno detto di voler partecipare (l’elenco e’ in ordine alfabetico) Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, Carlo Calenda, parlamentare europeo (S&D), Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei deputati, Francesco De Gregori, cantante (intervistato da Annalena Benini), David Ermini, vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura, Paolo Gentiloni, commissario Ue per gli Affari economici e monetari, Roberto Gualtieri, ministro del’Economia, Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, Roberto Maroni, ex presidente della Lombardia, Giorgia Meloni (in video), deputata e presidente di Fratelli d’Italia, Fabio Panetta, direttore generale della Banca d’Italia, Saverio Raimondo, comico, Matteo Renzi, senatore e leader di Italia viva, David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, e Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche giovanili e lo sport.