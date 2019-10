Le Winx compiono 15 anni e volano al Planetario di Città Della Scienza a Napoli

Le Winx, le fatine del gruppo Rainbow, compiono 15 anni e tra le celebrazioni per il loro compleanno c’e ‘Magic Stars by Winx Club’, lo spettacolo ‘Fulldome Più Fatato della Galassia’, come viene presentato, realizzato in partnership con la Città della Scienza di Napoli e in collaborazione con Rai Ragazzi.

Da sabato 19 ottobre Bloom, Stella e Flora, le tre fatine nate dall’estro creativo di Iginio Straffi,presidente e amministratore del gruppo Rainbow, fondato nel 1995, voleranno al Planetario di Città Della Scienza di Napoli, per guidare piccoli e grandi alla scoperta dei misteri dell’universo, con il nuovo spettacolo che combina scienza e magico divertimento per tutta la famiglia.

Il mondo delle Winx entra per la prima volta in un luogo di scienza, per avvicinare il pubblico ai fenomeni celesti in un continuo parallelo con i più avvincenti episodi della saga delle fatine protagoniste della serie animata made in Italy amatissima in tutto il mondo.

La voce di Stella, la fata del Sole splendente, accompagnerà gli spettatori in un viaggio alla scoperta dei misteri del cosmo, sotto il cielo stellato della cupola del Planetario 3D più grande d’Italia.

Il Progetto include un percorso espositivo a tema Winx, con approfondimenti e curiosità sulle costellazioni, associate alle sei fatine, accessibile fino al 31 dicembre.

Durante il weekend, del 19 e 20 ottobre, sarà organizzata una festa per i piccoli fan delle Winx con tante attività: laboratori di art & craft, make-up stellare, ali giganti per scattare tantissime foto e una sessione di meet & greet fataloso.

Info su www.cittadellascienza.it