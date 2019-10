Google Job Search. Ecco come funziona, in concreto, il nuovo servizio

Semplificare la ricerca di lavoro in rete è sicuramente una bella iniziativa. Ma come funziona, in concreto, il nuovo servizio di Google?Più o meno come gli altri strumenti di ricerca specializzati del gruppo di Mountain View, per esempio la ricerca dei voli aerei su Google e quella degli alberghi e dei ristoranti su Google Map. Si inseriscono i termini da cercare e nella pagine dei risultati si vedono le diverse proposte raggruppate una sotto l’altra, in un riquadro. Abbiamo fatto una prova con un annuncio di lavoro presente sul sito mioJob di Repubblica.it : Sales Area Manager – Centro Italia https://www.repubblica.it/economia/miojob/offerte/405611-Sales_Area_Manager_Centro_Italia



Cercando “Sales Area Manager – Centro Italia” su Google si ottiene una pagina Cercando “Sales Area Manager – Centro Italia” su Google si ottiene una pagina https://www.google.com/search?q=Sales+Area+Manager+centro+italia&oq=Sales+Area+Manager+centro+italia&aqs=chrome..69i57j69i60.8144j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

dove in testa ai risultati di ricerca c’è il nuovo riquadro che raggruppa gli annunci di lavoro. Il secondo annuncio è quello di Repubblica (il primo è quello dell’agenzia Page Personnel da cui è stato ripreso).

Cliccando su questo risultato si va in un’altra pagina di Google, che propone per esteso il testo dell’annuncio, assieme agli agli altri analoghi, per lo stesso tipo di offerta, con vari filtri per restringere o allargare la ricerca, in base alla località, alla data di pubblicazione, al datore di lavoro (o alla società di recruitment), eccetera:

Qui finalmente c’è un link che porta alla pagina di Repubblica (e agli altri siti che hanno pubblicato l’annuncio, come Page Personnel, Jobrapido, eccetera).