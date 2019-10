Barbara Daresi, responsabile dei rapporti con i centri media e le agenzie di Urban Vision

A partire dal 21 ottobre Barbara Daresi è responsabile dei rapporti con i centri media e le agenzie nel team milanese di Urban Vision, media company attiva nei restauri sponsorizzati e nell’out of home. Affiancherà Sergio Buondonno, in azienda dal 2018.

Daresi, che vanta esperienza nel mondo dell’advertising, ha cominciato in Publitalia’80, per proseguire poi in Virgilio Adv con il ruolo di key account su clienti diretti e centri media. Nel 2002 ha ricoperto l’incarico di responsabile commerciale iniziative speciali e partnership per il portale Libero.it e successivamente è entrata come responsabile commerciale nel Gruppo Forumnet, società operante in Italia nella gestione di arene polifunzionali, produzioni teatrali, musicali, sportive e servizi legati all’intrattenimento live.

Dal 2009 al 2012 è stata responsabile della divisione advertising e comunicazione integrata dei canali televisivi appartenenti al Gruppo Mediaset e nel 2013 è entrata in Grandi Stazioni Retail con la qualifica di senior key account manager centri media e clienti diretti.

“Il fascino di questa nuova avventura risiede nel poter superare il confine dell’out of home, dando vita a progetti innovativi legati allo sviluppo urbanistico, alla crescente interconnessione digitale e alla internazionalità – spiega Barbara Daresi – Inoltre, l’impiego di tecnologie volte alla riduzione dell’inquinamento ambientale, sono valori che condivido e che mi rendono ancor più felice di entrare a far parte di questo team”.

“L’arrivo di Barbara Daresi – dichiara Gianluca De Marchi, amministratore delegato di Urban Vision – è un ulteriore importante tassello del nostro piano di riorganizzazione che punta ad arricchire la cultura aziendale con profili senior, con forte esperienza nel nostro settore ma anche capaci di portare nuovi impulsi e nuove competenze, in particolare negli ambiti del mondo digital e dello sviluppo di progetti speciali crossmediali”.