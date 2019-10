I giornalisti del Messaggero Veneto nei mercati locali per ascoltare i problemi della gente

Il Messaggero Veneto, quotidiano del gruppo editoriale Gnn, parte il 23 ottobre da San Daniele nel Friuli per raggiungere i comuni nelle giornate di mercato e ascoltare i problemi, raccogliere le richieste e affrontare le tematiche più sentite dalla popolazione. I giornalisti raccoglieranno spunti, idee e segnalazioni sulle tematiche che poi verranno sviluppate sulle pagine del quotidiano di Udine e del Friuli.

Il primo appuntamento del viaggio è in programma, a partire dalle ore 10, al mercato di via Trento Trieste a San Daniele, con i lettori del Messaggero Veneto sul territorio. Gli altri incontri sono fissati per martedì 29 ottobre a Codroipo, lunedì 4 novembre a Palmanova, lunedì 11 novembre a Tolmezzo, giovedì 21 novembre a Cervignano e sabato 30 a Cividale.