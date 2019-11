Roma – Libri per le tue orecchie. Festival degli audiolibri

Dall’8 al 10 novembre al WeGIL di Roma (largo Ascianghi, 5), lo storico palazzo di Trastevere, hub culturale della Regione Lazio. A lanciare questa nuova avventura è Emons Edizioni, la casa editrice leader per gli audiolibri in Italia. Tra gli ospiti delle tre giornate: Massimo Popolizio, Iaia Forte, Neri Marcorè, Francesco Montanari, Francesco Pacifico, Pino Insegno, Francesco Piccolo, Melania G. Mazzucco, Ezio Mauro, Concita De Gregorio, Lino Musella, Giorgio Marchesi, Martina Testa. E poi Marino Sinibaldi di Radio 3, Alessandro Magnodel gruppo Gems e Gianluca Mazzitelli di Salani e Sergio Polimene, direttore editoriale Emons. L’obiettivo è quello di promuovere la lettura attraverso l’ascolto, cercando di sensibilizzare un pubblico trasversale in maniera innovativa e coinvolgente. Diversi gli incontri proposti tra reading di attori e scrittori che hanno prestato la voce ai loro romanzi, interviste agli attori sulla loro esperienza in sala di registrazione, laboratori dedicati ai bambini e una tavola rotonda sul mercato degli audiolibri. Info