Simone Mocchiutti nomina gli amministratori delegati del gruppo Mediafriuli

Simone Mocchiutti ha nominato, l’8 novembre 2019, i nuovi amministratori delegati del gruppo Mediafriuli. Alfonso Di Leva è il nuovo amministratore delegato delle società del gruppo Mediafriuli (Telefriuli ed Editoriale Il Friuli). Al gruppo fanno capo l’emittente televisiva Telefriuli (75.000 contatti a settembre; dati Auditel), il settimanale Il Friuli, i periodici Business, Green e Lifestyle, oltre ai siti web Telefriuli.it, Ilfriuli.it, Udineseblog (1,4 milioni di utenti unici e 6,9 milioni di pagine viste ad agosto) e i relativi canali Facebook, Instagram e Twitter.

Il gruppo comprende anche la concessionaria di pubblicità Euronews, della quale è stato nominato amministratore delegato Paolo Vidussi. Le nomine sono state fatte dal consiglio di amministrazione, riunitosi a Udine sotto la presidenza di Simone Mocchiutti. Di Leva e Vidussi succedono a Massimo De Liva, che si è dimesso per intraprendere nuove strade professionali.

Giornalista professionista dal 1988, Di Leva ha lavorato in Rai ed è stato caporedattore dell’Agenzia Ansa alla guida delle sedi di Trieste, Venezia, Torino e Napoli, oltre ad aver coordinato i nuovi progetti editoriali di tutte le sedi italiane dell’agenzia. Dal maggio scorso è Direttore Editoriale del gruppo Mediafriuli, incarico che manterrà anche nel nuovo ruolo di amministratore delegato.

Vidussi è dal 2015 direttore commerciale della stessa Euronews.”Ringraziamo Massimo De Liva per l’impegno profuso nel risanamento e nel rilancio d’immagine delle tre società del gruppo in questi anni sicuramente non facili per il sistema dell’informazione, in generale, e per il mondo dell’editoria in Friuli Venezia Giulia”, ha detto Simone Mocchiutti.