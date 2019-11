Radio Subasio affida a Piemme la raccolta locale. Nazionale e web restano a Mediaset

A partire dal 1° gennaio 2020 la raccolta pubblicitaria locale per Roma, Lazio, Campania, Marche, Toscana, Lombardia e Veneto di Radio Subasio, sarà gestita in esclusiva da Piemme, concessionaria pubblicitaria del Gruppo Caltagirone Editore. La raccolta nazionale e web dell’emittente che fa capo a Mediaset resta gestita dal gruppo di Cologno Monzese.

L’accordo triennale, spiega una nota, consentirà a PIEMME di ampliare e differenziare il proprio portafoglio mezzi aggiungendo, alle testate ed ai siti internet che fanno capo al Gruppo Caltagirone Editore ed al Gruppo Editoriale San Paolo, uno dei principali network radiofonici italiani che vanta una leadership radicata nel Centro Italia. Con l’accordo inoltre PIEMME estenderà la propria area di raccolta anche alla Toscana, regione ad oggi ancora marginale nell’attività commerciale della Società.

Radio Subasio, che fa parte del Gruppo Radio Mediaset, è presente da oltre 40 anni nelle regioni dell’Italia centrale dove è leader di ascolti nelle Marche (prima radio per ascolti nel quarto d’ora medio con il 14,8% di share), nel Lazio (seconda con l’8% di share), in Toscana (terza con l’8,5% di share) ed in Campania (ottava con 4,2% di share) (Fonte: TER 2019.1). Da poco Radio Subasio ha inoltre attivato una frequenza sulla città di Milano.

Caltagirone Editore, con oltre 3 milioni di lettori al giorno è il secondo gruppo editoriale italiano nell’informazione quotidiana e l’8° player internet nazionale con oltre 24 milioni di utenti unici mensili. Il Gruppo è il leader indiscusso dell’informazione nel Centro Italia con oltre il 65% dei lettori complessivi.

“L’accordo sottoscritto oggi con Radio Subasio dimostra la nostra capacità di fornire una piattaforma commerciale vincente in grado di sviluppare efficaci progetti di comunicazione non solo per la stampa tradizionale ed il web ma anche per la radio ed intende arricchire la nostra offerta di prodotti fornendo soluzioni innovative e flessibili al mercato”, dichiara Walter Bonanno, Amministratore Delegato di PIEMME. “E’ un’opportunità commerciale, quella con Radio Subasio, che sapremo sfruttare al meglio e che darà benefici ad entrambe i protagonisti”.