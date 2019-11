Messaggero Veneto (Gedi) parla ai giovani con un canale Youtube gestito da giovani

Il Messaggero Veneto, quotidiano friulano del gruppo Gedi News Network (Gnn), ha avviato un progetto di rilancio del canale YouTube, partendo dall’uso delle dirette con interviste pensate per lettori e abbonati.

Il progetto include giovani studenti. Infatti, grazie al progetto Messaggero Veneto Scuola, ogni settimana a Udine e Pordenone si riuniscono due redazioni di giovanissimi che, aiutati dai giornalisti, realizzano un inserto settimanale, contenuti per il sito, Instagram Stories e oggi anche video e dirette su YouTube.

Nel concreto, il canale Youtube, si riempirà di video prodotti dai ragazzi durante le riunioni di redazione del lunedì e del martedì pomeriggio, rispettivamente a Pordenone e a Udine. Ogni incontro, con gli

ospiti invitati dai giornalisti in erba, sarà occasione per un’intervista in diretta, dando la possibilità ai lettori di intervenire e porre domande.

L’obiettivo delle giovani redazioni è raggiungere quella fascia di persone non abituata a leggere il giornale, che si informa sui social e segue gli youtuber. A Pordenone si è iniziato, così, a parlare di format e ambientazione, mentre a Udine è stato il direttore Omar Monestier a inaugurare la sperimentazione, prestandosi a un’intervista in diretta.