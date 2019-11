Nasce Allianz Pallacanestro Trieste. Importante sponsorizzazione triennale alla squadra biancorossa

Allianz rafforza il proprio impegno e sostegno a fianco della Pallacanestro Trieste, che inizia una nuova era: la squadra si chiamerà Allianz Pallacanestro Trieste.

La nuova partnership, della durata di tre anni, prevede infatti che Allianz. diventi “title and main sponsor” della squadra biancorossa. Il significativo investimento deciso dalla Compagnia guidata dall’Amministratore Delegato Giacomo Campora, consentirà alla società sportiva di affrontare con importanti, nuove risorse le prossime sfide in Serie A, la massima serie raggiunta dalla squadra triestina nella stagione 2018/2019. Si rafforza così un legame pluriennale, che ha visto crescere, con il successo della squadra, l’impegno di reciproca soddisfazione tra i due partner.

L’importante accordo, spiega una nota del gruppo, è stato siglato oggi, 29 novembre, presso la sede triestina di Allianz in Largo Irneri, dai vertici della Pallacanestro Trieste e di Allianz, alla presenza del Presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga, del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e del Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci.

Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia, ha sottolineato: “Ringrazio Allianz per il fondamentale contributo che ha voluto offrire per permettere a una piazza importante come quella triestina di coltivare ambizioni all’altezza della sua gloriosa storia. Oggi non si celebra soltanto il matrimonio tra un’azienda e una società sportiva ma, ben di più, si rende merito alla capacità di un territorio di fare sistema e di individuare obiettivi comuni su cui orientare il lavoro”.

Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste, ha detto: “Impegno, sacrificio, serietà e professionalità.

Questi caratteri distintivi che fanno parte del DNA sia della Pallacanestro Trieste, sia di Allianz sono

i punti di forza di questa importante partnership che oggi si rafforza ulteriormente. Allianz vuole

bene a Trieste e la città vuole bene a questa grande compagnia internazionale concretamente

vicina allo sport cittadino e tra i protagonisti della crescita e visibilità di Trieste. Il Direttore Generale

di Allianz, Devescovi ed il Presidente della Pallacanestro Trieste, Ghiacci come prima cosa sono

persone serie, di grande professionalità e il risultato di questo incontro è evidente. Come il

Presidente Mario Ghiacci sa e il Direttore Maurizio Devescovi conosce, il Comune di Trieste è da

sempre concretamente vicino a tutte le nostre realtà sportive dilettantistiche e professionistiche,

tanto da essere la prima città in Italia per efficienza di impianti sportivi e seconda per numero di

atleti. L’Allianz Pallacanestro Trieste fa parte del patrimonio della città e questa Amministrazione

continuerà a starle vicino perché per arrivare in vetta ci vuole da parte di tutti: impegno, sacrificio,

serietà e professionalità”.

Gianni Petrucci, Presidente della FIP, ha commentato: “Trieste è uno dei caposaldi della

pallacanestro italiana con una storia lunga e gloriosa unita a una forte presenza nel tessuto

cittadino. Con orgoglio e professionalità la Pallacanestro Trieste ha reagito alla crisi dello scorso

anno e considero altamente encomiabile lo sforzo fatto e il risultato ottenuto: oggi un colosso

conosciuto in tutto il mondo entra nel basket italiano come sponsor. Un risultato importante non

solo per la società e la città di Trieste, ma anche per tutto il movimento.

Ai dirigenti e al nuovo presidente Mario Ghiacci, i miei più sentiti complimenti e l’augurio sincero di

buon lavoro”.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A. ha dichiarato: “Desidero ringraziare il

Presidente Fedriga, il Sindaco Dipiazza ed il Presidente Petrucci per essere qui e per aver

sottolineato il nostro costante impegno per la città di Trieste. Sono molto lieto di annunciare oggi il

rafforzamento della partnership strategica con la squadra di basket triestina che ha in Mario

Ghiacci un Presidente di grandissima esperienza e capacità. Da oggi Allianz Pallacanestro Trieste

può contare sul nostro sostegno che si è concretizzato ed è cresciuto, anno dopo anno, con

decisa partecipazione e importanti investimenti, tra cui l’Allianz Dome. Trieste ha il basket nel suo

DNA, così come Allianz ha Trieste nei propri geni: è stato un connubio che si è sviluppato in modo

naturale”.

La nuova sponsorizzazione, precisa il gruppo, si sviluppa dai precedenti accordi già in essere tra Allianz e

Pallacanestro Trieste sin dalla stagione 2015/2016, successivamente estesi a una durata

pluriennale e portando la sponsorizzazione a Platinum con l’inserimento del logo Allianz sulle

divise di gioco. Un sostegno concreto che è complementare all’impegno per l’Allianz Dome, la

“casa” del basket triestino, che ha portato in dono alla squadra, ai tifosi e alla città importanti

investimenti: nel 2017 il nuovo parquet di gioco di altissimo livello, in dotazione a diverse squadre

dell’NBA, nel 2018 l’Allianz Wall, il modernissimo tabellone segnapunti con quattro megaschermi

ad alta risoluzione e l’acquisizione dei naming rights per il nuovo nome Allianz Dome; da ultimo, i

nuovi canestri e i rinnovati seggiolini dell’impianto sportivo, che è entrato a tutti gli effetti nell’élite

dei palazzetti italiani ed ha potuto così ospitare incontri della Nazionale e match internazionali di

basket.

Mario Ghiacci, neo Presidente della Pallacanestro Trieste, ha spiegato: ”Allianz è vicina ed è

stata strategica in questi anni per consolidare il ruolo e le ambizioni della Pallacanestro Trieste ma

l’accordo che viene siglato oggi va oltre a tutto ciò ed è qualcosa di importante e unico per il

nostro basket e per lo sport triestino: questa partnership consente di guardare al nostro futuro con

fiducia e rappresenta un punto di partenza per la crescita della società in tutti i suoi aspetti”.

Le determinazioni prese dai soci della Pallacanestro Trieste la settimana scorsa hanno creato i

prerequisiti affinché questo accordo di sponsorship potesse concretizzarsi. La attuale compagine

societaria, infatti, ha proceduto a una ricapitalizzazione evidenziando così un nuovo azionariato di

riferimento e ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, il quale ha creato il corretto

contesto alla nuova, importante sponsorship e aperto la strada allo sviluppo futuro.

Mario Ghiacci ha anche sottolineato come l’investimento di Allianz abbia una valenza strategica

per tutta la pallacanestro italiana: “Allianz diventa oggi primaria protagonista nel basket a Trieste e

nel basket italiano, portando la sua autorevolezza, la sua immagine internazionale e il suo ruolo

nello sport a beneficio di tutto il movimento: tutto ciò accade in un momento strategico, nel quale

vi è necessità di dare forza alla pallacanestro tutta. Da parte nostra, nei confronti del nostro main

sponsor, vi è l’impegno a onorare la fiducia di Allianz e la sua volontà di essere fortemente

presente a Trieste: saremo concreti, uniti, appassionati e anche ambiziosi”.

All’incontro ha presenziato tutta la squadra, accompagnata dall’allenatore Eugenio Dalmasson e

dallo staff tecnico e amministrativo al completo e i rappresentanti dei nuovi azionisti della società

sportiva.

Nell’occasione è stata presentata la nuova divisa Allianz Pallacanestro Trieste che comprenderà

anche una terza maglia, di colore blu, in onore del nuovo main sponsor, oltre alla maglia bianca

per i match all’Allianz Dome e quella rossa per le trasferte.

La sponsorizzazione offre ad Allianz svariate possibilità di coinvolgimento a 360° per dipendenti,

Agenti ma anche clienti delle agenzie Allianz, compresi gli abbonamenti alla stagione sportiva, la

possibilità per gli Agenti di installare stand per le partite interne del campionato di basket e

l’organizzazione in qualità di game sponsor dell’Allianz Day, l’appuntamento annuale che vede il

coinvolgimento di dipendenti, agenti e clienti delle agenzie.

Oltre a promuovere lo sport triestino, con la pallacanestro e la regata Barcolana, Allianz sente la

responsabilità sociale anche nell’impegno a sostegno del patrimonio artistico e musicale italiano,

riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo, sostenendo dal 2018 la Fondazione Teatro Lirico

Giuseppe Verdi di Trieste, di cui è Socio Fondatore Permanente e Main Sponsor, nonché

sostenitore dell’importante tournée in Giappone del Teatro che si è da poco conclusa con pieno

successo.