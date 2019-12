Xavier Martinet, direttore marketing mondo del Gruppo Renault

È diventato membro del Comitato di direzione del Gruppo Renault e soprattutto – dal 2 dicembre 2019 – è il nuovo direttore marketing mondo della casa automobilistica francese.

Si tratta di Xavier Martinet, classe 1975, nel nuovo ruolo riporterà direttamente a Olivier Murguet, direttore delle regioni e del commercio, vice direttore generale ad interim del Gruppo Renault.

Nel contempo, François Renard lascia l’azienda.

Martinet è entrato in Renault nel 1997 in Ungheria, prima di entrare a far parte della direzione commerciale Europa nel 2002.

Nel 2007, è integrato nella filiale commerciale di Renault (RRG) come responsabile vendite a Bordeaux.

Nel 2008, viene nominato segretario esecutivo del direttore della Regione Europa e, successivamente, direttore commerciale mondo.

Nel 2010, entra a far parte di Nissan North America in qualità di senior brand manager gamma marketing.

Nel 2013, viene nominato direttore della filiale commerciale Renault Portogallo e successivamente direttore marketing Francia nel 2015.

Nel 2018, diventa direttore generale di Renault Italia.