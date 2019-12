Maria Vittoria Pisante, direttore commerciale, sviluppo e comunicazione di Siram Veolia

A partire dal 16 dicembre 2019, Maria Vittoria Pisante è il nuovo direttore commerciale, sviluppo e comunicazione di Siram Veolia, società attiva nella gestione di risorse ambientali. Al momento è anche direttore delle risorse umane dell’azienda.

Pisante ha ricoperto, dal 2012, il ruolo di responsabile relazioni istituzionali, m&a e hr di Veolia Water Technologies Italia, società che opera nel settore dell’impiantistica e delle concessioni idriche, e dal 2002 ne è membro del Consiglio di amministrazione.

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università L. Bocconi, Maria Vittoria Pisante in questi anni ha maturato esperienza in ruoli del settore idrico, elaborando le strategie commerciali.

Emanuela Trentin, amministratore delegato di Siram Veolia: “Maria Vittoria, professionista ed esperta del settore idrico, contribuirà a consolidare il business del gruppo in Italia, rafforzando l’integrazione dei servizi energia, acqua e rifiuti speciali sia per le imprese che per la Pubblica amministrazione.”