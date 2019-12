Nasce la ‘nuova’ Bip. FutureBrand ha supportato la multinazionale di consulenza nel progetto di rebranding

Here to dare

Un nuovo logo – rosso, essenziale e incisivo – e un nuovo pay off che non lascia dubbi, “Here to dare…”, ossia l’attitudine principale di Bip, che da oggi ‘osa’ perché guarda al futuro, trovando soluzioni innovative e su misura ai problemi tradizionali, facendo leva su uno spirito da vero pioniere e offrendo un approccio etico, ma allo stesso tempo dirompente.

Il progetto di rebranding di Bip è stato sviluppato da FutureBrand, azienda internazionale di brand transformation, specializzata nella strategia e la creatività applicate alle marche, che nel suo portfolio conta progetti come, per esempio, Nepresso ed Expo 2015.

Il rebranding di Bip è la traduzione visiva di ciò che Bip con il suo approccio al business e la sua visione di ampio respiro rappresenta: un’eccellenza italiana nel mondo.

L’iconico “bollino” di Bip da tondo e blu si trasforma in quadrato rosso, a rappresentare la perfetta quadratura del cerchio, la ricerca di soluzioni ad hoc, garantite dalle nuove tecnologie e dal digitale.

Se il logo nel suo rosso caldo vibra di passione, la brand identity di Bip gioca anche su un blu scuro che rimanda all’autorevolezza e allo standing di un Gruppo multinazionale affermato. Il design ha puntato sull’evoluzione del segno Bip in un’identità di marca contemporanea e aperta e sulla costruzione di un linguaggio di marca unico e riconoscibile.

Maura Satta Flores, Head of Communications and External Relations di Bip commenta: “È molto più di un cambio di immagine, si tratta di un’evoluzione della nostra identità. Il nuovo logo ha le sue radici e il suo cuore in quello da cui siamo partiti e che per 15 anni ci ha accompagnato. Ma è parte di una grande rivoluzione. Ringraziamo FutureBrand che ben ha saputo interpretare i nostri bisogni e la nostra anima”.

“Abbiamo conosciuto un’azienda di consulenza internazionale che racchiude un’energia incredibile e l’abbiamo aiutata a trasformare il suo potenziale in un brand forte e indomito”, racconta Alessandra Iovinella, Managing Director di FutureBrand. “È stato un viaggio appassionante alla scoperta di ciò che rende Bip un unicum a livello globale, per tradurre quella ricchezza in un linguaggio di marca capace di dialogare con i grandi player del mercato, di attrarre nuovi talenti e creare valore”.