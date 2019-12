Alberto Spinelli, executive director, marketing & communications Emea di Lenovo

Servirà la sua esperienza di imprenditore e manager nel settore dei servizi digitali e dell’hardware per affrontare un incarico importante come quello di executive director, marketing & communications per Europe, Middle East e Africa di Lenovo, tra le prime aziende al mondo nella produzione di pc, dispositivi di internet mobile, smartphone e tablet. Alberto Spinelli assumerà l’incarico dal 1 gennaio 2020:

49 anni, lavorerà da Milano per guidare una fase di digital transformation di Lenovo, “sviluppando – ricorda il comunicato dell’azienda – un’organizzazione marketing incentrata su insight e dati, con l’obiettivo di creare una relazione più stretta e continuativa tra Lenovo ed i propri clienti e di rafforzare il suo impegno nel fornire tecnologie smart per tutti”. Insomma, fa presente Spinelli, “creare una moderna organizzazione di marketing e comunicazione, orientata al digitale, ci aiuterà a ottenere questo risultato e a crescere ulteriormente”.

Spinelli arriva in Lenovo da Fing, una startup che offre un marketplace B2C di hardware e servizi professionali per la smart home, dove ha ricoperto il ruolo di ceo.

Prima di Fing ha creato e poi gestito la divisione Digital services di Canon. In precedenza ha guidato varie startup, oltre ad avere ricoperto incarichi di responsabilità in multinazionali quali Intel ed Acer.