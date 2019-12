Pierluca Donin, presidente di Arti

Il 18 dicembre 2019 Pierluca Donin, già direttore di Arteven, il circuito teatrale del Veneto, è nominato presidente dell’Associazione Reti Teatrali Italiane (Arti), che in seno all’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) rappresenta i circuiti teatrali che coordinano e distribuiscono sul territorio nazionale spettacoli di prosa, danza, musica e circo. La nomina ha avuto luogo a Roma, presso la sede dell’Agis.

Donin succede a Carmelo Grassi, fondatore di Arti e alla guida del Teatro Pubblico Pugliese per oltre vent’anni. Grassi è stato nominato, per espressione di Agis/Federvivo, membro del Consiglio Superiore dello Spettacolo.

Insieme a Donin, sono stati eletti: come vice presidente, Patrizia Coletta (già direttore della Fondazione Toscana Spettacolo) – come tesoriere, Renato Manzoni (già direttore dell’Ente Regionale Teatrale Friuli Venezia Giulia) – come coordinatore unico, Sante Levante (direttore del Teatro Pubblico Pugliese).