L’agenzia Espresso Communication nomina Matteo Gavioli membro del Cda

L’agenzia Espresso Communication annuncia il nuovo membro del Cda Matteo Gavioli, giornalista pubblicista 32enne, laureato all’Università Statale di Milano in Scienze Umanistiche per la Comunicazione. E’ stato nominato dal ceo Matteo Aiolfi.

Gavioli, per oltre 3 anni, ha ricoperto il ruolo di head of media relations all’interno della stessa agenzia. Inoltre, ha maturato un’esperienza decennale nel settore del giornalismo e delle relazioni con i media, ma anche della comunicazione strategica di aziende, pmi, professionisti e start-up.

Tra le collaborazioni professionali sono da segnalare quelle come opinionista televisivo nelle trasmissioni calcistiche di Sportitalia TV, nella redazione giornalistica di Radio Italia, nel circuito dei media locali Netweek e nell’agenzia di comunicazione milanese Found!.

“Questo riconoscimento mi permetterà di comunicare i prodotti, le iniziative e le novità relative ai nostri clienti con rinnovato entusiasmo e ancora più determinazione – spiega Matteo Gavioli – cercando di dare il mio contributo all’innovazione di un settore, quello delle media relation, che deve restare al passo con i tempi per mantenere la propria importanza e il proprio prestigio nel campo della comunicazione”. E prosegue: “La nostra squadra continuerà nel proprio incessante lavoro di ponte tra il mondo corporate e l’universo dell’informazione, con un occhio sempre vigile ai nuovi trend che nascono in giro per il mondo, come da nostra tradizione”.

“L’ingresso in società di Matteo Gavioli fa parte di una precisa strategia atta a far crescere e mantenere un management aziendale giovane – afferma il ceo Matteo Aiolfi – La consulenza per cui Espresso è chiamata dalle aziende necessita sempre più di innovazione, di originalità, di audacia e di attività digitali”.