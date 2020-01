Sole 24 Ore, Odg Lombardia invita il Cnog a costituirsi parte civile contro Napoletano

L’Ordine dei giornalisti della Lombardia ha deciso di segnalare Roberto Napoletano – ex direttore del Sole 24 Ore a processo per le presunte irregolarità del gruppo editoriale – al suo ordine di appartenenza, ovvero quello del Lazio, perché apra nei suoi confronti un procedimento deontologico.

Contestualmente ha invitato anche l’Ordine Nazionale in “qualità di ente rappresentativo degli interessi dell’intera comunità dei giornalisti italiani, a valutare l’opportunità di costituirsi parte civile” nel processo. Questo per “il possibile danno non patrimoniale previsto dall’articolo 2059 del codice civile (qualificato come danno al decoro e al prestigio della professione di giornalista e più in generale dell’Ordine dei giornalisti)”.

La delibera dell’Ordine lombardo [1] sottolinea che “i fatti di cui è accusato, relativi alla presunta manipolazione dei dati di diffusione del quotidiano, violano il dovere di verità e di lealtà a cui tutti i giornalisti sono tenuti per legge, e che il mancato rispetto di tali principi è fonte di grave danno reputazionale per l’intera categoria, alla luce delle modalità della commissione del presunto illecito e del ruolo di ampia visibilità ricoperto all’epoca dei fatti da Napoletano”.