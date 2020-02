Inpgi, Conte convoca il 5 febbraio tavolo tecnico con ministri Economia e Lavoro, Martella e vertici istituto

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha convocato per giovedí 5 febbraio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo tecnico per affrontare la gravissima crisi dell’Inpgi, l’istituto di previdenza dei giornalisti. Sarà l’avvio di un confronto per individuare soluzioni per l’istituto, per il quale una norma della legge milleproroghe ha prorogato al 30 giugno 2020 lo scudo contro il commissariamento, che altrimenti sarebbe già dovuto scattare alla fine del 2019.

All’incontro, insieme al premier Conte saranno presenti i ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri e del Lavoro, Nunzia Catalfo, il sottosegretario con delega all’Editoria, Andrea Martella, la presidente dell’Inpgi, Marina Macelloni. “In quella sede – spiega Macelloni, ringraziando il presidente Conte per l’attenzione rivolta all’istituto e ai giornalisti – saranno individuate le forme e le modalità per il prosieguo delle attività del tavolo”.