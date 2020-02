Carolina Gianardi, general manager della divisione Global commercial services di American Express Italia

In American Express Italia, a guidare la divisione Global commercial sevices è stata chiamata Carolina Gianardi, manager di lungo corso con esperienze nell’ambito dei servizi finanziari, tra gli altri, in General Electric e Poste Italiane (dove è stata anche responsabile marketing strategico del gruppo).

Nel suo nuovo ruolo di vice president e general manager della divisione Global commercial sevices, che ricopre dal gennaio 2020, avrà il compito di “consolidare il posizionamento della divisione in Italia”, ossia di focalizzarsi sui processi di pagamento B2B per le aziende, supportarle nella crescita del business.

Laureata in economia aziendale e con un master in corporate finance in Bocconi, ha lavorato in Italia e all’estero nella divisione dei servizi finanziari del Gruppo General Electric, prima come responsabile pianificazione finanziaria e poi cfo, fino a diventare direttore commerciale e marketing. Nel 2008 entra in Poste Italiane in BancoPosta e nel 2017 diventa, come si è detto, responsabile marketing strategico del gruppo.

Appassionata di startup, Gianardi è anche membro di un’associazione di business angel (IAG) ed è inoltre fondatrice e presidente di un’associazione no profit a sostegno dello sviluppo professionale femminile (PWN Rome).